Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 4 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 4 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ

ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-526.096

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 04/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481318

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