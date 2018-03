Ανακοινώθηκαν τα εργαστήρια για το φετινό Φεστιβάλ Βωβούσας Ιωαννίνων

Με την ώρα να έχει αλλάξει σε θερινή και σιγά σιγά την θερμοκρασία ν’ ανεβαίνει και τις Πασχαλινές διακοπές να κοντοζυγώνουν, ήδη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Βωβούσας 2018 στο χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου στο νομό Ιωαννίνων της Ηπείρου, την Βωβούσα. Εργαστήρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές με περιβαλλοντική θεματολογία, μουσικές βραδιές, ραντεβού για μπάνιο στο ποτάμι και για κουβεντούλα στο Steki, και άλλα πολλά υπόσχεται το αγαπημένο ορεινό Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου 2018 στην Βωβούσα και το γειτονικό Περιβόλι.

Τα εργαστήρια είναι έτοιμα, και είναι τα ακόλουθα:

Φτιάχνοντας Ντοκιμαντέρ με Ανθρώπινες Ιστορίες

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το επιτυχημένο κινηματογραφικό εργαστήριο του σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ επιστρέφει στο Φεστιβάλ Βωβούσας. Πώς θα σας φαινόταν αν στο φετινό φεστιβάλ παιζόταν και το δικό σας ομαδικό ντοκιμαντέρ; Guest partner η μουσικός May Roosevelt που θα συνθέσει τη μουσική της ταινίας.

Εργαστήρι Πολυφωνίας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Πολυφωνικό Καραβάνι συνταξιδεύει με το Φεστιβάλ Βωβούσας. Πολυφωνικά τραγούδια για τα βουνά και τα ποτάμια, στον προνομιακό τους τόπο, την καρδιά της Πίνδου. Πολυφωνικά της αγάπης και της ξενιτιάς, της δουλειάς και της Ιστορίας υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων Αλέξανδρου Λαμπρίδη και Αλίκης Γκανά.

Overtone singing

Ένα βιωματικό εργαστήρι του Γιάννη Ψαλλιδάκου για το ατομικό «διφωνικό» τραγούδι με εστίαση στις αρμονικές πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βωβούσας. Στη διάρκεια των επτά ημερών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μία πρακτική, οι ρίζες των οποίων εντοπίζονται στις μουσικές παραδόσεις της Μογγολίας, του Θιβέτ και της Νότιας Αφρικής.

Print your own souvenir and keep Vovousa with you forever

Το εργαστήριο χαρακτικής από την ομάδα των IRAK επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον «τόπο του εγκλήματος». Μετά το πολύ επιτυχημένο περσινό εργαστήριό τους (δείτε το βίντεο κάτω-κάτω) στο Φεστιβάλ Βωβούσας, «Πατώντας το χωριό», η Ήρα Σπαγαδώρου κι ο Χρήστος Κωτσίνης εισάγουν τους συμμετέχοντες στον μαγικό κόσμο της χαρακτικής! Ηλικίες: 7-97 ετών.

Ξύλο, πρώτη ύλη της Βωβούσας - πρώτη ύλη design

Το design studio των the three dots – αποτελούμενο από τους Γιώργο Λουβερδή, Γιάννη Καπέλλο και Ήρα Σπαγαδώρου, φιλοξενείται στα ξυλουργεία της Βωβούσας και μοιράζεται με τους συμμετέχοντες τους τρόπους με τους οποίους μία καλή ιδέα μεταμορφώνεται σε αντικείμενο με ευρύτερες χρήσεις. Ηλικίες: 7-97 ετών.

Μαγικά Φίλτρα

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης από τη Βιβιάνα Μηλιαρέση (thereisastory.org), για παιδιά 6-15 ετών. Αντλώντας έμπνευση από τα τοπικά βότανα και αρωματικά φυτά της Ηπείρου, σ’ αυτό το εργαστήρι τ’ ανακατεύουμε με τα βιώματά μας, τους μυστικούς φόβους και τις κρυφές επιθυμίες μας, και σκαρφιζόμαστε λέξεις, συναισθήματα και συμβολισμούς.

Hatha Yoga

Γαλάζιος ουρανός, καταπράσινο τοπίο, καθαρός αέρας συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ασκήσεις πρωινής ευεξίας και χαλάρωσης. Η Νίκη Ζιώγα, καταφθάνει από τα γειτονικά Γρεβενά με το στρωματάκι της υπό μάλης και δίνει ραντεβού 8:00-10:00 με τους φεστιβαλιστές που επιθυμούν να “ξεμουδιάσουν” πριν τα εργαστήρια.

Επειδή όμως είμαστε σίγουροι πως δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε, το Φεστιβάλ Βωβούσας εξασφαλίζει προνομιακή τιμή σε όσους φεστιβαλιστές επιλέξουν να εγγραφούν σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση!

*Όλα τα εργαστήρια είναι επτά ημερών 14-21 Ιουλίου, εκτός της καθιερωμένης ελεύθερης ημέρας Mountain Day, την Τρίτη 17 ενώ η εγγραφή σε αυτά σας εξασφαλίζει επτά πεντανόστιμα δωρεάν γεύματα τα οποία ως συνήθως, θα προετοιμάζονται στην κουζίνα του Καταφυγίου από τον Γιώργο Κεράνη.