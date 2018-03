Το «Ιστορίες μίας Νύχτας – Directions» του Βούλγαρου Στ. Κομαντάρεφ βγαίνει το Πάσχα στην Ελλάδα

Το νέο φιλμ του Βούλγαρου σκηνοθέτη Στέφαν Κομαντάρεφ με τίτλο «Ιστορίες μίας Νύχτας – Directions» που είχε παιχθεί και ξεχωρίσει στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Καννών 2017, θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018 σε διανομή της Ama Films.

Πρόκειται για μία κοινωνική, ουμανιστική ταινία σε σενάριο των Στέφαν Κομαντάρεφ και Simeon Ventsislavov.

Φωτογραφία: Vesselin Hristov

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Maria Koycheva

Μοντάζ: Nina Altaparmakova

Παίζουν οι ηθοποιοί: Vasil Vasilev-Zueka, Ivan Barnev, Assen Blatechki, Irini Zhambonas.

Χώρα Παραγωγής: Βουλγαρία, Γερμανία, Σκόπια

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 103 λεπτά

ΣΥΝΟΨΗ

Σε συνάντηση με τον τραπεζίτη του, ένας ιδιοκτήτης-οδηγός ταξί διαπιστώνει ότι θα πρέπει να δωροδοκήσει προκειμένου να λάβει το δάνειο που ζητά. Όμως ο ίδιος θέλει να παραμείνει ένας έντιμος άνθρωπος. Το συμβούλιο δεοντολογίας που εξέτασε την καταγγελία του, δεν δείχνει να συμμερίζεται την εντιμότητά του και ζητά επίσης το δικό του μερίδιο στη δωροδοκία! Σε απελπιστική οργή, πυροβολεί τον τραπεζίτη και έπειτα τον εαυτό του.

Το συμβάν αυτό προκαλεί μια μεγάλη εθνική συζήτηση σχετικά με το πώς η απελπισία έχει καταβάλει την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, πέντε οδηγοί ταξί και οι επιβάτες τους κινούνται μέσα στη νύχτα –κάθε διαδρομή με την ελπίδα να βρουν ένα καλύτερο δρόμο προς τα εμπρός, μια νέα κατεύθυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Αυτή η ταινία γεννήθηκε στο πίσω κάθισμα ενός ταξί, μια κρύα μέρα του Ιανουαρίου του 2015. Ο οδηγός μού μίλησε για το πώς έγινε οδηγός ταξί μέσω μίας πρωτοβουλίας των βουλγαρικών κοινωνικών υπηρεσιών: είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους. Ο σύντροφός μου είχε πρόσφατα απολυθεί από τη θέση του ως καθηγητής πυρηνικής φυσικής στη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών.

Μου ανέφερε και σχετικές ιστορίες συναδέλφων του καθηγητών, επιστημόνων, ιερέων, μουσικών, αρτοποιών, που δουλεύουν ταξί μέσα στη νύχτα για να επιβιώσουν και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Μου είπε επίσης το αστείο ότι η Βουλγαρία είναι μια χώρα γεμάτη αισιοδοξία, καθώς την «εγκατέλειψαν» οι ρεαλιστές και οι απαισιόδοξοι εδώ και πολύ καιρό.

Άρχισα να εργάζομαι στο σενάριο αυτό, αφού μίλησα με έναν άνθρωπο που η ιστορία του φάνηκε να ταιριάζει με τα συναισθήματά μου για τους οδηγούς ταξί: είχε οδηγήσει όλη τη νύχτα - περίπου 400 χιλιόμετρα - για να φτάσει στο νοσοκομείο εγκαίρως ώστε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. Όπως έγραψα, άκουγα προσεκτικά τους οδηγούς, οι οποίοι φαινόταν να έχουν μια σωστή αίσθηση κοινωνικής πραγματικότητας.

Οι οδηγοί μοιράστηκαν τις απόψεις τους για μια χώρα στην οποία λείπει πλήρως το πνεύμα, όπου η φτώχεια και η συνεχώς αυξανόμενη ανισότητα έχουν προκαλέσει μια διαδεδομένη αίσθηση αγανάκτησης. Για μεγάλες ομάδες ανθρώπων τα όνειρα μιας αξιοσέβαστης ζωής έχουν αντικατασταθεί από έναν ατέρμονο αγώνα για καθημερινή επιβίωση.

Ως πρώην γιατρός, με πενταετή εμπειρία ως παιδοψυχίατρος, προσπάθησα να φανταστώ μια θεραπεία για την άρρωστη κοινωνία μας. Προς ποια κατεύθυνση μπορούμε να στοχεύσουμε τη θεραπεία;

Διευκρίνισα ότι το πρώτο βήμα για την κατανόηση και τη θεραπεία του ασθενούς θα ήταν να γίνει μια τίμια απογραφή των δυσλειτουργικών πτυχών της ζωής στη χώρα μου. Προσπάθησα να θέσω τον κατάλογο αυτόν ως πυρήνα στην ταινία μου. Ελπίζω ότι η ταινία θα έχει συναισθηματικό αντίκρισμα και θα προκαλέσει συζητήσεις - στο εσωτερικό και στο εξωτερικό - για το πού βρισκόμαστε και πού κατευθυνόμαστε.

Η ιστορία του Misho που ανοίγει την ταινία, βασίστηκε σε ένα πραγματικό περιστατικό που ταλάνισε τα συναισθήματα του έθνους πριν από δύο χρόνια. Κι ορισμένες άλλες λεπτομέρειες στην ταινία προήλθαν από αληθινά γεγονότα. Ωστόσο, ο στόχος μου δεν ήταν να γράψω τόσο αληθινές ιστορίες αλλά τέτοιες για να συνθέτουν δραματικά την συναισθηματική αλήθεια στην καρδιά κάθε κατάστασης. Εξασφάλισα τη βοήθεια του Todor Todorov, ένας από τους πιο έμπειρους ψυχολόγους εγκλημάτων στη Βουλγαρία, ο οποίος με συμβούλευσε για το πώς θα απεικονίζεται η ουσία του κάθε χαρακτήρα στην ταινία.

Ζω στη Βουλγαρία, μαζί με τα δυο μου παιδιά. Όταν τα κοιτάω, δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι σε τι κόσμο θα ζουν ως ενήλικες. Σε τι πρέπει να προσβλέπουν; Και πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε την τρέχουσα πτώση των κοινωνικών αξιών και της ηθικής; Την κόρη του Misho έπαιξε η δική μου 13χρονη κόρη. Θα είναι δυνατόν να σπάσουμε τους δεσμούς του παρελθόντος και να ξεκινήσουμε τη ζωή ξανά; Προσφέρω αυτήν την ταινία ως προσωπική προσευχή στα παιδιά μου, τη χώρα μου και τον κόσμο μου.

* Ο Βούλγαρος σκηνοθέτης, Στέφαν Κομαντέρεφ γεννημένος το 1966, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και σκηνοθεσία στο Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 2000 με την ταινία «Dog’s home», η οποία προβλήθηκε στο Forum του Διεθνούς Φεστιβάλ Βερολίνου.

Τα ντοκιμαντέρ του «Βread over the fence» και «Alphabet of home» έχουν λάβει πολλά κρατικά και διεθνή βραβεία. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με την ταινία «O κόσμος είναι μεγάλος και η σωτηρία της ψυχής βρίσκεται στη γωνία».

Η ταινία αυτή κέρδισε περισσότερα από 35 βραβεία παγκοσμίως, δέκα εκ των οποίων ήταν βραβεία κοινού, διανεμήθηκε στους κινηματογράφους περισσότερων από 92 χωρών (στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία) και προτάθηκε από τη Βουλγαρία για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Θεωρείται η πλέον προβεβλημένη Βουλγαρική ταινία παγκοσμίως.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Βαθιά ανθρώπινο. -Le Figaro

Συγκλονιστικό! –Variety

Ενδεχομένως να έρθει για προβολή το φιλμ και στην Πάτρα.