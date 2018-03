Βγαίνει και στην Ελλάδα η κοινωνικοδραματική ταινία "Οικογενειακός Φίλος"

Μετά το Πάσχα, στις 19 Απριλίου 2018, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την εταιρεία Filmtrade η ταινία του Philippe Lioret ("Welcome") με τίτλο «Οικογενειακός Φίλος - Le Fils de Jean».

Η συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, δεν είναι ταινία μυστηρίου, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Lioret, «βασίζεται σε μια αποκάλυψη, που όλοι μας –οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί κι εγώ- προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε μυστική, ώστε να κρατήσουμε άθικτη την έκπληξη του θεατή. Σας παρακαλούμε βοηθήστε μας να το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων».

Σύμφωνα με το στόρι, ο Ματιέ είναι 33 ετών αλλά ποτέ δεν γνώρισε τον πατέρα του. Η μητέρα του – που δεν ζει πια – πάντα του έλεγε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης. Όμως, μια μέρα ο Ματιέ δέχεται ένα τηλεφώνημα, που τον ενημερώνει ότι ο πατέρας του ήταν Καναδός και ότι μόλις είχε πεθάνει. Επίσης, μαθαίνει ότι έχει δύο εξ αγχιστείας αδερφούς και αποφασίζει να πάει στην κηδεία για να τους γνωρίσει. Φτάνοντας όμως στον Καναδά συνειδητοποιεί ότι κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή του. Είναι μόνος, σε αφιλόξενο περιβάλλον…

Ο σκηνοθέτης Philippe Lioret μιλώντας για το πώς προέκυψε αυτή η ταινία, εξήγησε τα εξής:

«Προέκυψε όταν διάβασα το βιβλίο του Jean Paul Dubois “Si ce livre pouvait me rapprocher de toi”. Το είχα διαβάσει πολύ καιρό πριν και παρόλο που δεν είχα κάποια συγκεκριμένη σκέψη για το πώς θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για μια ταινία, το θεωρούσα τόσο σημαντικό και δεν μπορούσα να το βάλω πάλι πίσω στο ράφι. Μετά τις ταινίες μου Welcome και All our desires ήθελα να κάνω μια φωτεινή ταινία και αφορμή υπήρξε μια ιδέα από το βιβλίο, και όχι αυτό το ίδιο το βιβλίο: Ενας άνδρας ανακαλύπτει ότι έχει δύο αδέρφια, τα οποία δεν γνώριζε και θέλει να τα συναντήσει. Το βιβλίο υπήρξε μόνο ένα σημείο εκκίνησης, μια έμπνευση. Όμως, χωρίς αυτό, δεν θα προέκυπτε ποτέ η ταινία.

Όταν ο Jean Paul διάβασε το σενάριο, μου είπε : «Φτιάξε εσύ την ταινία και κάποια στιγμή μετά γράφω κι εγώ το αντίστοιχο βιβλίο». Παρόλα αυτά, η βάση του βιβλίου είναι όλη εκεί, με λέξεις-κλειδιά όπως Πατέρας, Ανακάλυψη, Αδερφοσύνη, Καναδάς, Αδερφή. Αυτή είναι η ουσία. Οι χαρακτήρες του “Οικογενειακού Φίλου” μού είναι οικείοι. Το παιδί που ψάχνει την οικογένεια που ποτέ δεν γνώρισε, είναι ένα θέμα που με ακολουθεί εδώ και καιρό. Και παραδόξως το σινεμά είναι ο καλύτερος τρόπος να διηγηθεί κανείς μια τέτοια ιστορία.

Το σινεμά έχει τέτοια δύναμη να μας συμπαρασύρει στον κόσμο του, ώστε αν καταφέρουμε να ταυτιστούμε με τους χαρακτήρες, μας παρασύρουν μαζί τους…».

*Να προσθέσουμε πως η πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας έγινε στον κινηματογράφο Άστορ, στις 25/3/2018, στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου κινηματογράφου 2018.

Ενδέχεται η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ