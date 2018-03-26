Έφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη 27 Μαρτίου

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΕΤΩΝ 88, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/3/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑ
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Δημοσιεύτηκε:
Τυπώθηκε: 26/03/2018 11:43
Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/480888?skip_cache=yes
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