Έφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη 27 Μαρτίου

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Έφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν Τρίτη 27 Μαρτίου Κηδείες - Μνημόσυνα
 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΕΤΩΝ 88,  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/3/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103 | fax 2610 340871
email [email protected]

 

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΕΤΩΝ 88, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/3/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑ
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ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΕΤΩΝ 88,  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/3/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ., ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/03/2018 11:43

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/480888?skip_cache=yes

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