Ζεντάγια και Off White

Ξεχώρισε η 21χρονη teen idol Ζεντάγια στην απονομή των Kids Choice Awards στην Καλιφόρνια με ρομαντικό τούλινο φόρεμα της ταχύτατα ανερχόμενης fashion εταιρείας Off White, σε nude απόχρωση. (Αλλωστε οι μίντι σούρες, τα μπούστα και το τούλι είναι τελευταία πολύ «στα πάνω τους»). Η διάσημη ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια που ανέδειξε τηλεοπτικά το Disney Channel και το σόου Dancing with the Stars, έπαιξε φέτος στο φαντασμαγορικό, κινηματογραφικό μιούζικαλ «The Greatest Showman» πλάι στους Χιου Τζάκμαν, Ζακ Εφρον.