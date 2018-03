Έρχεται 29 Μαρτίου στην Ελλάδα το ψυχολογικό δράμα «Μόνο Εσένα Βλέπω - All I See Is You»

Το ψυχολογικό δράμα «Μόνο Εσένα Βλέπω - All I See Is You» σε σκηνοθεσία του 48χρονου Γερμανού Μαρκ Φόρστερ, δημιουργού του «Finding Neverland – Ψάχνοντας τη χώρα του ποτέ» του 2004 με τον Τζόνι Ντεπ και την Κέιτ Γοίνσλετ, θα βγει στην Ελλάδα την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 σε διανομή από την Odeon.

Στο «Μόνο Εσένα Βλέπω - All I See Is You» που έχει ήδη προβληθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2016, ο οραματιστής σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μαρκ Φόρστερ σκηνοθετεί το ταλαντούχο πρωταγωνιστικό δίδυμο των Μπλέικ Λάιβλι και Τζέισον Κλαρκ σε ένα ανατρεπτικό ερωτικό θρίλερ με απρόβλεπτη εξέλιξη.

Λίγα λόγια για την ταινία

H Τζίνα (στο ρόλο η όμορφη ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι) και ο Τζέιμς (στο ρόλο ο Τζέισον Κλαρκ που φέτος τον είδαμε στο υποψήφιο για 4 Όσκαρ «Mudbound, Δάκρυα στο Μισσισιπή) έχουν έναν υπέροχο γάμο. Μετά από ένα ατύχημα που της κόστισε τους γονείς αλλά και την όρασή της, η Τζίνα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον άντρα της, κι αυτή η εξάρτηση φαίνεται πως κρατάει σταθερή την παθιασμένη σχέση τους. Εκείνη βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Τζέιμς που της περιγράφει κάθε τι από την καθημερινή ζωή. Παρά το πρόβλημά της, οι δυο τους απολαμβάνουν μια έντονη καθημερινότητα στην Μπανγκόκ, όπου ο Τζέιμς δουλεύει και η Τζίνα εξερευνά τη ζωή σε μια ξένη χώρα.

Όλα κυλούν όμορφα, μέχρι τη στιγμή που η Τζίνα αποκτά ξανά την όρασή της κι αρχίζει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια, κάτι που θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια νέα, πιο «σκοτεινή» πραγματικότητα…

Η ταινία διάρκειας 110 λεπτών προβλήθηκε σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών των ΗΠΑ από την Open Road Films στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου.

Παίζουν επίσης οι Ahna O'Reilly, Yvonne Strahovski, Wes Chatham και ο Danny Huston.

Θα δούμε το φιλμ και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ