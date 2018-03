Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Από την ουβερτούρα έως το μιούζικαλ» - ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Από την ουβερτούρα έως το μιούζικαλ», της Συμφωνικής Ορχήστρας Πνευστών «Πατρέας» στην αίθουσα «Σωκράτης» του Συνεδριακού Κέντρου - Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με επίτιμο προσκεκλημένο τον Μο Ανδρέας Πυλαρινός.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους: «Μια μοναδική βραδιά που αποθέωσε με τρόπο διθυραμβικό τη μυσταγωγία της Συμφωνικής μουσικής και το λαμπερό ηχόχρωμα των πνευστών οργάνων, προσέφερε σε εκατοντάδες λάτρεις του κλασικού πενταγράμμου, η Συμφωνική Ορχήστρα Πνευστών «Πατρέας», στη συναυλία «Από την ουβερτούρα έως το μιούζικαλ», η οποία ξετυλίχθηκε στην αίθουσα «Σωκράτης» του Συνεδριακού Κέντρου - Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Ως επίτιμος προσκεκλημένος παρέστη και μάλιστα διηύθυνε μέρος της συναυλίας, ο καταξιωμένος πανελληνίως Μο Ανδρέας Πυλαρινός, ενώ τη γενική καλλιτεχνική ευθύνη του προγράμματος είχε ο Μο Ευρυσθένης Χατζηγιάννης.

Το πρώτο μέρος του μελωδικού προγράμματος, που διηύθυνε ο Μο Ανδρέας Πυλαρινός, περιελάβανε τα πασίγνωστα ορχηστρικά μέρη «Light Cavalry», «Barber of Seville», «Nabuccodonosor» και «Die Fladermaus».

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, υπό τη διεύθυνση του Μο Ευρισθένη Χατζηγιάννη, ερμηνεύτηκαν εξαιρετικά από την Γιούλη Ασημακοπούλου, τα αγαπημένα μουσικά θέματα «Con te Partiro», «My heart will go on», «Hallelujan», «Amazing Grace» και το «The phantom of the opera», το οποίο και ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη βραδιά, ενώ υπέροχη ήταν και η απόδοση της πρωτοεμφανιζόμενης Μαίρης Μαλλή, που ενδιαμέσως ερμήνευσε συγκινητικά και με πάθος το «I dreamed a dream».

Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο υπεύθυνος των Πολιτιστικών Ομάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Γιάννης Αναγνωστόπουλος.

Την συναυλία παρακολούθησε πλήθος φιλόμουσων, ανάμεσά τους και οι Πατρινοί μαέστροι Ηλίας Παπαδόπουλος, Βασίλης Χριστόπουλος, Βίκτωρας Νικολάου, Θοδωρής Γεωργόπουλος, ο Μο και Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Πάτρας Σταμάτης Λέκκας, η διακεκριμένη σολίστ του πιάνου Έλενα Φέντκο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής Ελλάδας Γιώργος Πετρίτσης, ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Νίκος Κανελλάκης, η πολιτευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Ευσταθία Γιαννιά κ.ά.

Στο τέλος της βραδιάς, απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους συντελεστές της βραδιάς, Ανδρέα Πυλαρινό, Γιούλη Ασημακοπούλου, Μαίρη Μαλλή και Παναγιώτη Ρηγόπουλο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συναυλία «Από την ουβερτούρα έως το μιούζικαλ», ήταν μια ακόμα αυτόνομη και αυτοχρηματοδοτούμενη παραγωγή του «Πατρέα», που έδωσε την ευκαιρία στο ακροατήριο να διαπιστώσει το τεράστιο ρεπερτόριο της ορχήστρας, το οποίο εκτείνεται από την κλασική μουσική έως ιδιαίτερα μοντέρνα είδη μουσικής όπως: swing, disco, jazz, latin, rock, pop, musical, κινηματογραφική μουσική και μπαλάντες.

Ο Μο Ανδρέας Πυλαρινός μετά το τέλος της βραδιάς έγινε πόλος έλξης των ακροατών, οι οποίοι έσπευδαν να τον γνωρίσουν από κοντά και να τον συγχαρούν, ενώ ο ίδιος αφιέρωσε κολακευτικά σχόλια για τον «Πατρέα», χαρακτηρίζοντας άκρως επαγγελματικό το καλλιτεχνικό της επίπεδο και καλώντας την πόλη να στηρίξει την παρουσία της Πατρινής Ορχήστρας με κάθε τρόπο.».