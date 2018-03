Γέμισε τη 2η αίθουσα του Πάνθεον το "Άφτερλωβ", μία "φρέσκια" ταινία...αυστηρά σινεφίλ

Η σινεφίλ ομάδα του Νίκου Καββαδία «Γυμνός Οφθαλμός» κατάφερε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 το βράδυ να γεμίσει σχεδόν την 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, προβάλλοντας ένα φιλμ περσινής Ελληνικής παραγωγής, άπαιχτο στην Πάτρα, το «Άφτερλωβ», 1η μεγάλου μήκους ταινία του Στέργιου Πάσχου και με την Αχαιή Φαίδρα Βόκαλη στην παραγωγή.

Ένα ετερόκλητο κοινό σινεφίλ έδωσε το παρών στην ταινία, γέλασε σε σημεία, «αγχώθηκε» κάπως με το ολίγον κλειστοφοβικό του σεναρίου (ο άφραγκος μουσικός Νίκος που καλεί την Σοφία, κοπέλα του μέχρι πρότινος σε μία άδεια έπαυλη κάπου στην Κηφισιά όπου και την κλειδώνει απαιτώντας σταράτες εξηγήσεις γιατί χώρισαν) και στο τέλος το κοινό, οι περισσότεροι τουλάχιστον έμειναν με το στόμα ανοικτό με την σχεδόν εικοσάλεπτη ερωτική συνεύρεση του Νίκου και της Σοφίας, γυρισμένη σε μονοπλάνο συνεχείας, με τους δυο τους σχεδόν να μην μιλούν καθόλου, ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός φρέσκου αναμφίβολα φιλμ στηριγμένου αποκλειστικά πάνω στους δύο νέους συμμετέχοντες ηθοποιούς, τον Χάρη Φραγκούλη που είχε βάλει το χεράκι του και στο σενάριο και την συμπαθή Ηρώ Μπέζου που είναι κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη.

Ωστόσο μπορεί το φιλμ να είχε το ενδιαφέρον του, να ήταν μία εντελώς νέα ματιά και με σκηνοθετική άποψη (οι «μακροσκελείς» διαλογικές σκηνές που μάλιστα διακρίνονταν και από μία φυσικότητα και αλήθεια, σαν πράγματι τα δύο αυτά νέα παιδιά να «ξέσκιζαν» τις σάρκες τους προσπαθώντας να τα βρουν και να επικοινωνήσουν) αλλά πέρα από αυτό, κούραζε ενώ κάποιος μη μυημένος σινεφίλ σίγουρα θα αναρωτιόταν που το πήγαινε ο σκηνοθέτης και τι πραγματικά ήθελε να πει.

Επίσης όλη αυτή η διάθεση της σχεδόν…αυτοπαρωδίας (σε ένα δυο πλάνα έμπαινε και το μπούμαν του ήχου ή η κλακέτα με τον αριθμό της σκηνής που γυριζόταν) είναι ευπρόσδεκτη αλλά από την άλλη ένας πάλι μη εξασκημένος σινεφίλ θα το έπαιρνε διαφορετικά ότι ο σκηνοθέτης του κάνει πλάκα.

Πάντως ο Στέργιος Πάσχος τριαντάρης στην ηλικία, με αρκετές μικρού μήκους στο ενεργητικό του, έχει ταλέντο, είναι ολοφάνερο αυτό στο «Άφτερλωβ» και σίγουρα θα φανεί ακόμη καλύτερα και αποτελεσματικότερα στην επόμενη δημιουργία του. Ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι ενδεχομένως ο σκηνοθέτης ήθελε να δείξει και το αδιέξοδο και της νεότερης γενιάς στην χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα από τα λεφτά και τη δουλειά, έως τον έρωτα και το σεξ κι εδώ πρέπει να πούμε ότι σε κάποια σημεία των διαλόγων των δύο ηρώων, ένιωθες ένα σφίξιμο στο στομάχι. Επίσης ήταν εύστοχη η αντίθεση (σαν τραγική ειρωνεία) της επιλογής της θεσπέσιας βίλας με την πισίνα και το γκαζόν και τα δέντρα των βορείων προαστίων ως σκηνικό της υπόθεσης.

Όπως προείπαμε, οι Πατρινοί σινεφίλ ανταποκρίθηκαν γεμίζοντας τη 2η αίθουσα του Πάνθεον. Μας άρεσε και το τραγούδι της Μelentini “Ηλιαχτίδα” με τη φωνή του Βασίλη Δοκάκη που ακούγεται σε μία σκηνή στο μέσον της ταινίας και στους τίτλους τέλους.

Ο «Γυμνός Οφθαλμός», όπως ανέφερε ο Νίκος Καββαδίας στο thebest.gr, θα επιστρέψει μετά το Πάσχα, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 προβάλλοντας την υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, φέτος και μία από τις καλύτερες ταινίες του 2017, "Πρόσωπα & Ιστορίες – Faces Places" σε σκηνοθεσία της 89χρονης Βελγίδας και με ελληνικές ρίζες Ανιές Βαρντά. H βετεράνος δημιουργός, μία από τις εμβληματικές φιγούρες του κινήματος της Νουβέλ Βαγκ και μαζί ο διεθνώς αναγνωρισμένος 33χρονος φωτογράφος και εικαστικός JR συνεργάστηκαν στη σκηνοθεσία αυτού του μαγευτικού οδοιπορικού που συνδυάζει το ντοκιμαντέρ με την ταινία δρόμου.

Το φιλμ «Πρόσωπα & Ιστορίες» προβλήθηκε στην έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και βγήκε στις Αθηναικές αίθουσες από την εταιρεία One from the Heart την περασμένη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Επιμέλεια - ρεπορτάζ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ