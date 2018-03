Στις 29 Μαρτίου έρχεται στην Ελλάδα το «Ready Player One» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

H νέα πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Ready Player One», σε σκηνοθεσία του «παραμυθά» του Χόλυγουντ, του 71χρονου σήμερα Στίβεν Σπίλμπεργκ, αφού έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ South by Southwest στο Austin του Τέξας στις 11 Μαρτίου 2018, θα βγει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής την Παρασκευή 29 Μαρτίου ενώ μία μέρα νωρίτερα, στις 28 Μαρτίου 2018, θ’ αρχίσει να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα) σε διανομή της Tanweer. Ήδη το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ προβάλλεται στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων.

Το σενάριο είναι των: Ζακ Πεν, Έρνεστ Κλάιν, βασισμένο στο best seller του 46χρονου συγγραφέα Έρνεστ Κλάιν από το Οχάιο, «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter» που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο 21χρονος Τάι Σέρινταν και οι Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Τ. Τζ. Μίλερ, Σάιμον Πεγκ, Μάρκ Ράιλανς και η Λένα Γουάιτ.

Ο 2 φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας Στίβεν Σπίλμπεργκ («Η Λίστα του Σίντλερ», «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν») σκηνοθετεί την απόλυτη περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, «Ready Player One», βασισμένη στο bestseller του Έρνεστ Κλάιν που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 2045 και την ίδια στιγμή αναφέρεται στην κουλτούρα της δεκαετίας του ’80 με δεκάδες ποπ αναφορές να ξεπετάγονται στις καταιγιστικές στιγμές δράσεις. Ο βετεράνος σκηνοθέτης επιστρατεύει την αστείρευτη φαντασία του και τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ χειρίζεται με μαεστρία τους δύο κόσμους του βιβλίου για να μας ταξιδεύει σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου ένα ανεξάντλητο σύμπαν εικονικής πραγματικότητας μοιάζει να είναι η μοναδική σωτηρία των ανθρώπων.

Στη θεαματική, συναρπαστική, καταιγιστική και διασκεδαστική ταινία που έχει προυπολογισμό, σύμφωνα με την Wikipedia που φτάνει τα 175 εκατομμύρια δολάρια, πρωταγωνιστούν όπως προείπαμε, οι Τάι Σέρινταν («X-Men: Apocalypse», «Mud»), Ολίβια Κουκ («Me and Earl and the Dying Girl», «Bates Motel»), Μπεν Μέντελσον («Rogue One – A Star Wars Story», «Bloodline», «Η Πιο σκοτεινή ώρα») και Τ. Τζ. Μίλερ («Deadpool», «Silicon Valley»). Μαζί τους, οι Σάιμον Πεγκ (ταινίες «Star Trek», ταινίες «Mission: Impossible») και ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού, Μαρκ Ράιλανς («Bridge of Spies», «Dunkirk»).

Ενδεικτικά για το όραμα της ταινίας, ο κορυφαίος δημιουργός Στίβεν Σπίμπεργκ λέει: «Ήθελα να κάνω μια ταινία με τόση ταχύτητα που να σου παίρνει το μυαλό και σε στέλνει σε μία ιλιγγιώδη κούρσα προς το μέλλον».

Σύνοψη

Βρισκόμαστε στο 2045. Επικρατεί χάος και ο κόσμος μοιάζει να καταρρέει. Μόνη σωτηρία είναι το OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ (Μαρκ Ράιλανς). Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό πασχαλινό αυγό, κρυμμένο κάπου στο OASIS, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό που καθηλώνει όλο τον κόσμο.

Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Γουέιντ Γουάτς (Τάι Σέρινταν) αποφασίζει να πάρει μέρος στον διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.

Ήδη οι φαν του είδους αδημονούν για να δουν την συγκεκριμένη ταινία. Το φιλμ «Ready Player One» θα παιχθεί και σε 3D.

*Στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου είδαμε και την προηγούμενη, πολύ καλή ταινία του Σπίλμπεργκ, "The Post, απαγορευμένα μυστικά" που προτάθηκε για 2 Όσκαρ, καλύτερης ταινίας και α' γυναικείου ρόλου για την θαυμάσια ερμηνεία της Μέριλ Στριπ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ