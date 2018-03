H 36χρονη Μπρίτνει Σπίαρς, αξεπέραστο pop icon της Αμερικής, είναι η νέα πρέσβειρα του οίκου Kenzo για την καμπάνια La Collection Memmento No 2. Ρούχα και αξεσουάρ που παραπέμπουν στη δεκαετία του ’90 λανσάρονται σε έντονα, χαρούμενα χρώματα. Μιλάμε για την εποχή που ανέδειξε τη Μπρίτνει σε best selling teenage artist of all time. (Τα κακά σχόλια βέβαια είναι πως στις φωτο της διαφήμισης είναι σχεδόν αγνώριστη)