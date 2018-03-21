Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Μαρτίου

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΡΡΑ - ΕΤΩΝ 92 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΡΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  ΝΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ
ΤΗΛ.: 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail
e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 21/03/2018 16:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/480285

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