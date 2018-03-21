Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 22 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΡΡΑ - ΕΤΩΝ 92 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΡΑ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ
ΤΗΛ.: 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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