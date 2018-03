Ο νεαρός ηθοποιός - αποκάλυψη Τιμοτέ Σαλαμέ στο εξώφυλλο του περιοδικού VMan

O νεαρός ηθοποιός αποκάλυψη Timothée Chalamet, που στα 22 του χρόνια, έγινε ο νεότερος υποψήφιος για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου εδώ και 80 χρόνια, για την συγκλονιστική ερμηνεία του ως Έλιο στο «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο που είδαμε και στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, σε διανομή της Feelgood, φιγουράρει στο εξώφυλλο του πολυτελούς περιοδικού VMan, στο τεύχος 39 όπου μιλά για τον ρόλο του Έλιο που ερωτεύεται αναπάντεχα τον φιλοξενούμενο μεταπτυχιακό σπουδαστή της οικογένειας του, τον Αμερικανό Όλιβερ (Άρμι Χάμερ) το καλοκαίρι του ’83 κάπου στην Ιταλική εξοχή.

Το περιοδικό χαρακτηρίζει τον Γαλλοαμερικανό Σαλαμέ ως υπόδειγμα του νέου μοντέρνου άνδρα της εποχής μας και ο τίτλος του άρθρου που συνοδεύεται από εξαιρετικές φωτογραφίες με την υπογραφή Collier Schorr, είναι «Τιμοτέ σήκω, προχώρησε και λάμψε».

Στο περιοδικό που μπορείτε να το βρείτε και στην Πάτρα, στο Κέντρο Τύπου στην Δημ. Γούναρη, ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά στον Frank Ocean, για το σινεμά και τη μουσική αλλά και τι τον εμπνέει στην τέχνη ενώ ακόμη υπάρχει και κείμενο όπου ο Σαλαμέ συνομιλεί με τον Καναδό σκηνοθέτη Ξαβιέ Ντολάν. Το συγκεκριμένο τεύχος του VMAN ουσιαστικά ακολουθεί μία μέρα από τη ζωή του νεαρού ταλαντούχου ηθοποιού που τον είδαμε και στην ταινία «Lady Bird» της Γκρέτα Γκέργουικ να γοητεύει για λίγο ως νεαρός μαθητής και μουσικός την Σαόρσι Ρόναν.

Το ρομαντικό και σπαρακτικό προς το φινάλε «Call Me By Your Name» που τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την εξαιρετική δουλειά του βετεράνου Τζέιμς Άιβορι (το σενάριο βασίστηκε στο βιβλίο του André Aciman) στην Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα κόψει πάνω από 20.000 εισιτήρια ενώ στις ΗΠΑ έχει φτάσει τα 18 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 18,5 από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Στα Όσκαρ ήταν υποψήφιο και για καλύτερη ταινία καθώς και για το τραγούδι του 42χρονου Αμερικανού μουσικού Σούφγιαν Στίβενς – Sufjan Stevens “The Mystery of love”, ο οποίος επιμελήθηκε και όλο το σάουντρακ της όμορφης αυτής ταινίας.

Για το άρθρο του Τιμοτέ Σαλαμέ στο VMan οι άλλοι συντελεστές ήσαν οι:

Styling: Robbie Spencer

Text: Devin Barrett.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Διαβάστε ακόμα:

ΠΑΜΕ ΠΑΝΘΕΟΝ: "ΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΜΕ Τ'ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΚΙ ΕΓΩ ΕΣΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ"