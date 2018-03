Έρχεται 22 Μαρτίου στη χώρα μας το "Δεν Ήσουν ποτέ εδώ" με τον Χοακίν Φοίνιξ

To δραματικό φιλμ μυστηρίου «Δεν Ήσουν ποτέ εδώ – You were never really here» σε σκηνοθεσία της 48χρονης Λιν Ράμσεϊ από την Γλασκώβη, με πρωταγωνιστές τον Χοακίν Φοίνιξ που βραβεύτηκε μάλιστα στο Φεστιβάλ των Κανών για αυτό του το ρόλο και την Εκατερίνα Σάμσονοφ, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την προσεχή Πέμπτη 22/3/2018 σε διανομή της Seven Films.

H ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Έιμς.

Στο Φεστιβάλ των Κανών κατέκτησε από το βραβείο του Φοίνιξ και το Βραβείο καλύτερου σεναρίου (εξ ημισείας με το φιλμ «Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» του Γιώργου Λάνθιμου).

Τον 43χρονο υποψήφιο για Όσκαρ κατά το παρελθόν Χοακίν Φοίνιξ, για ταινίες όπως «Ο Μονομάχος», θα τον δούμε και ως Ιησού Χριστό στην ταινία «Μαρία Μαγδαληνή» του Γκαρθ Ντέιβις που επίσης κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την προσεχή Πέμπτη 22/3.

Διάρκεια: 95 λεπτά.

Το φιλμ ενδεχομένως να το δούμε και στην Πάτρα.

Σύνοψη

Μία από τις σπουδαιότερες γυναικείες φωνές του σύγχρονου κινηματογράφου, η Λιν Ράμσεϊ, επιστρέφει δυναμικά μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» που είχε προβληθεί πριν περίπου έξι χρόνια (στην Πάτρα το είχαμε δει από την Κινηματογραφική Λέσχη).

Ένα κορίτσι αγνοείται. Ένας βασανισμένος τιμωρός σε αποστολή διάσωσης. Διαφθορά κι εκδίκηση μέσα σε μια δίνη βίας που μπορεί να οδηγήσει στη λύτρωση του.

Η Λιν Ράμσεϊ είναι γεννημένη στη Γλασκώβη της Σκωτίας και θεωρείται από τις σπουδαιότερες φωνές του ανεξάρτητου κινηματογράφου σήμερα. Απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών για τη μικρού μήκους ταινία της Small Deaths το 1996 και το 1998 για το Gasman.

Απέσπασε την Ειδική Μνεία στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Κανών με το ντεμπούτο της «Ratcatcher» το 2000. Ακολούθησε το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ το 2011. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λονδίνου και καλύτερου σεναρίου από την Ένωση Σεναριογράφων της Μεγάλης Βρετανίας. Το swimmer, που της ανατέθηκε για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα της Μεγ. Βρετανίας το 2012, απέσπασε το BAFTA Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας.

Ο Χοακίν Φοίνιξ ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική σε ηλικία 8 ετών. Είναι αδελφός του αδικοχαμένου ηθοποιού Ρίβερ Φοίνιξ. Το 2000 κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ (β’ ρόλου) στην ταινία «Ο Μονομάχος». Για τον ίδιο ρόλο απέσπασε το βραβείο BAFTA και Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ ανδρικού Ρόλου σε δράμα. Ακολούθησαν τα «Quills» και «The Yards».

Το 2002 πρωταγωνίστησε στο «Οιωνός – Signs» του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, και δύο χρόνια αργότερα ξανασυνεργάστηκε με το σκηνοθέτη στο θρίλερ «Σκοτεινό Χωριό - The Village».

Το 2006, ο πάντα ανήσυχος Χοακίν Φοίνιξ κατέπληξε τους πάντες ενσαρκώνοντας τον Τζόνι Κας στο «Walk the Line». Για την ερμηνεία του ήταν υποψήφιος για Όσκαρ κι απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου, ενώ ήταν και υποψήφιος για Βραβείο BAFTA και SAG.

Το 2007 ο Φοίνιξ πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες: Η νύχτα μας ανήκει (We Own the Night) του Τζέιμς Γκρέι και Μοιραία σύγκρουση ( Reservation Road) του Τέρι Τζωρτζ. Το 2010 εμφανίστηκε στο mockumentary του Κέισι Άφλεκ «I’m Still Here», που έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο.

Το 2012 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για την ερμηνεία του στο ιδιόμορφο φιλμ «The Master» του Πολ Τόμας Άντερσον όπου έπαιξε πλάι στον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Το 2014 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Σπάικ Τζόουνζ «Δικός της – Her» και το 2015 συνεργάστηκε ξανά με τον Πολ Τόμας Άντερσον στο «Έμφυτο Ελάττωμα - Inherent Vice». Πρόσφατα πρωταγωνίστησε και στο «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» του Γκας Βαν Σαντ ενώ επόμενη ταινία του είναι το «The Sisters Brothers» του Ζακ Οντιάρ.

*Ο συγγραφέας Τζόναθαν Έιμς είναι και τηλεοπτικός παρουσιαστής. Δημιούργησε τη σειρά του HBO, Bored to Death, και το Blunt Talk για το STARZ.

Ο Έιμς έχει γράψει 9 βιβλία ενώ το μυθιστόρημα του «The Extra Man» μεταφέρθηκε επίσης στη μεγάλη οθόνη το 2010 με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Κλάιν και Πολ Ντάνο.

Ο Έιμς είναι επίσης και ηθοποιός, έχοντας εμφανιστεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων τις Curb Your Enthusiasm, Bored to Death, και στην ταινία The Girl Beneath the Waves.

*Στο "Δεν Ήσουν ποτέ εδώ" παίζουν και οι Alex Manette, John Doman, Judith Roberts και ο 45χρονος Αλεσάντρο Νίβολα, τον οποίο είχαμε δει και στο θρίλερ «The Clearing – Το Ξέφωτο» πλάι στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έλεν Μίρεν και Γουίλεμ Νταφόε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ