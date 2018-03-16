Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17 Μαρτίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΒΕΛΑΪΤΗ - ΕΤΩΝ 63
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΑΪΤΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΕΛΑΪΤΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΑΪΤΗ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ