Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17 Μαρτίου

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Εφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 17 Μαρτίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΒΕΛΑΪΤΗ - ΕΤΩΝ 63

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-3-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΑΪΤΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΕΛΑΪΤΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΑΪΤΗ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/03/2018 14:33

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/479676

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