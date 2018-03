Επιστημονική Ημερίδα στην Αθήνα με την συμμετοχή πολλών Πατρινών

Η εναρκτήρια συνάντηση του FFN Greece – Fragility Facture Network με θέμα: "Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να περιορίσουμε τα κατάγματα ευθραυστότητας – Εισαγωγή στη φιλοσοφία του FFN" θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και θα έχει τον χαρακτήρα Ημερίδας, στην Αθήνα στην Αίθουσα "Ι. Δρακόπουλος" του Πανεπιστημίου Αθηνών (στην οδό Πανεπιστημίου 30).

Επίσημη γλώσσα: Ελληνικά (διαφάνειες στα αγγλικά)

Επίσημοι προσκεκλημένοι θα είναι οι:

Paolo Falaschi (Πρόεδρος του FFN Global)

David Marsh (Γενικός Γραμματέας του FFN Global)

Επιστημονική επιτροπή:

Πρόεδρος: Ηλίας Παναγιωτόπουλος

Μέλη: Αθανάσιος Μπενέτος

Ξανθή Μιχαήλ

Γεωργία Κωστοπαναγιώτου

Γρηγόριος Βογιατζής

Χρήστος Λιονής

Κωνσταντίνος Στρουμπούλης

Αγγελική Γαλάτα

Μαρία Ζαφειροπούλου

Demi Πάτσιος

Θεόδωρος Τοσουνίδης

Γεώργιος Δρόσος.

Οργανωτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Αγγελική Γαλάτα

Μέλη: Ελευθερία Αντωνιάδου

Αλέξανδρος Τζάνος

Κωνσταντίνος Στολάκης

Σοφία Παπανικολάου

Χριστόφορος Παζαρίδης

Χριστίνα Γρηγοροπούλου

Φρειδερίκος Γαλάνης

Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος

Ευγενία Γκιντώνη

Νικόλαος Κωνσταντίνος Μέντης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σας καλωσορίζουμε στην εναρκτήρια συνάντηση για την οριστικοποίηση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (Fragility Fracture Network -FFN GREECE).

Η προσπάθειά μας εμπνέεται από τις αρχές του Παγκόσμιου αντιστοίχου δικτύου (Global-FFN) με στόχο να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα δίκτυο ποιοτικών υπηρεσιών υγείας διεπιστημονικού χαρακτήρα, το οποίο θα ασχοληθεί τόσο με οργανωτικά θέματα (καταγραφή, οργάνωση, εκπαίδευση, δικτύωση κλπ.), όσο και με τη διατύπωση προτάσεων στη βάση της βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και της Ολιστικής προσέγγισης των ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας.

Καλό ξεκίνημα και καλή δύναμη σε όλους μας!

Το πρόγραμμα της Ημερίδας όπου θα υπάρχουν και Πατρινές συμμετοχές, έχει ως εξής:



ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2018

08.00-09.00: ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09.00-10.00: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προεδρείο: D. Marsh, Ηλ. Παναγιωτόπουλος

• “Καλωσόρισμα” Ηλ. Παναγιωτόπουλος

• “Φιλοσοφία FFN Global” D. Marsh

• “Γιατί FFN Greece;” Ηλ. Παναγιωτόπουλος

• “Ανασκόπηση ελληνικής πραγματικότητας ” Γ. Λυρίτης

10.00– 11.00: A. Στρογγυλό τραπέζι: “Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ορθογηριατρικού ασθενή”

Προεδρείο: Ηλ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Βογιατζής

• “Προεγχειρητική ορθογηριατρική διαχείριση” P. Falaschi

• “Προεγχειρητική αναισθησιολογική αξιολόγηση” A. Μακρής

11.00-11.30: Διάλειμμα- Καφές

11.30–12.30: B. Στρογγυλό τραπέζι: “Χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων ισχίου- Τελευταία δεδομένα”

Προεδρείο: Γ. Κωστοπαναγιώτου, Ιωάν. Μίχος

• “Ενδοθυλακικά κατάγματα” Θ. Τοσουνίδης

• “Εξωθυλακικά κατάγματα” Γ. Δρόσος

• “Ο ρόλος του αναισθησιολόγου στη μετεγχειρητική διαχείριση” Γ. Βογιατζής

12.30-13.30: Γ. Στρογγυλό τραπέζι: “Φροντίδα στην οξεία φάση και πρόγραμμα αποκατάστασης σε ασθενείς με κάταγμα ισχίου”

Προεδρείο: N. Ρούσσος, Π. Σουρτζή

• "Μετεγχειρητική ορθογηριατρική διαχείριση" P. Falaschi

• “Αποκατάσταση στην οξεία φάση” Α. Γαλάτα

• “Νοσηλευτική φροντίδα” Π. Κοπανιτσάνου

13.30-14.15: Μεσημβρινή διακοπή

14.15-15.30: Γενική συνέλευση

15.30-16.45: Δ. Στρογγυλό τραπέζι: “Δευτερογενής πρόληψη νέων καταγμάτων ευθραυστότητας”

Προεδρείο: Αθ. Μπενέτος, Ξ. Μιχαήλ

• “Γιατί είναι σημαντική η δευτερογενής πρόληψη;” D. Marsh

• “Πολυφαρμακία” Γ. Σούλης

• “Διατροφή” Ειρ. Τζανετάκου

• “Άσκηση και πρόληψη πτώσεων” Β. Σακελλάρη

16.45–18.15: E. Στρογγυλό τραπέζι: “Αλλαγή πολιτικής στην παροχή υπηρεσιών για την ευθαρυστότητα- FLS”

Προεδρείο: Χ. Λιονής, Δ. Καρδαμάκης.

“Χρειαζόμαστε καταγραφή δεδομένων – μητρώο” D. Marsh

“Πρώτη FLS εμπειρία στην Ελλάδα” A. Μάρη

“Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού στην οργάνωση του FLS” Χ. Λιονής

“Οι προσδοκίες των ασθενών από το FLS” M. Ζαφειροπούλου

“Ευρωπαϊκά προγράμματα- Παράδειγμα του Advantage” Ελ. Αντωνιάδου.

18.15: Κλείσιμο συνεδρίου – Συμπεράσματα: D. Marsh, Ηλ. Παναγιωτόπουλος.

Προεδρεία/ Ομιλητές

Falaschi Paolo Professor of Internal Medicine and Geriatrics, Rome’s “Sapienza” State University, President of FFN Global

Marsh David Emeritus Professor of Orthopaedics, UCL, General Secretary of FFN Global

Αντωνιάδου Ελευθερία Ειδικός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Επιμελήτρια Β', Κλινική Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Βογιατζής Γρηγόριος Συντονιστής - Διευθυντής, Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

Γαλάτα Αγγελική Ειδικός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακή υπότροφος Πανεπιστημίου Πατρών

Δρόσος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ζαφειροπούλου Μαρία Δικηγόρος, Γεροντολόγος, Υποδιοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας “Άγ. Ανδρέας”

Καρδαμάκης Δημήτριος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κοπανιτσάνου Παναγιώτα Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, RN, BSc, MSc, PhD

Κωστοπαναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Συντονίστρια Διευθύντρια 2ης Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής, “ATTIKON” Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Λιονής Χρήστος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λυρίτης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.)

Μακρής Αλέξανδρος Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Α’, Γ.Ν. “Ασκληπιείον Βούλας”

Μάρη Ανδριάνα Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Μιχαήλ Ξανθή Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ιατρικής Αποκατάστασης, Ομότιμος Καθηγήτρια Ιατρικής Αποκατάστασης

Μίχος Ιωάννης Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας”, Αθήνα

Μπενέτος Αθανάσιος Καθηγητής Γηριατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nancy, Πρόεδρος E.U.G.M.S., Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Ε.Γ.

Παναγιωτόπουλος Ηλίας Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Πάτρας

Ρούσσος Νικόλαος Ειδικός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Διευθυντής Φ.Ι.Απ. Κλινικής, Νοσοκομείο “Ασκληπιείο Βούλας”, Πρόεδρος Ε.Ε.Φ.Ι.ΑΠ.

Σακελλάρη Βασιλική Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Τακτικό Μέλος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Σούλης Γεώργιος MD, PhD, Γηρίατρος, Β' Αντιπρόεδρος ΕΕΜΕΓ

Σουρτζή Παναγιώτα Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τοσουνίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής,

Iατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τζανετάκου Ειρήνη Κλινική διαιτολόγος.

*Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Ημερίδας, Ηλίας Παναγιωτόπουλος είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής Κλινικής Αποκατάστασης ​ΠΓΝΠατρών​.