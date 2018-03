Ένα νέο θρίλερ με τίτλο «Μούσα – Muse» βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες

Τα θρίλερ γενικά έχουν πέραση κι ένα νέο φιλμ του είδους, και πολλά υποσχόμενο σύμφωνα με τους κριτικούς, έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την εταιρεία Weirdwave.

Πρόκειται για το Ισπανικής παραγωγής φιλμ «Μούσα – Muse» του Χάιμε Μπαλαγκουέρο, λάτρη του είδους του μεταφυσικού τρόμου και του θρίλερ γενικότερα και δημιουργού ταινιών όπως το «Rec» και «Ο Θυρωρός». Στην ταινία «Μούσα» παίζουν οι: Φράνκα Ποτέντε (The Bourne Identity, Run Lola Run/Τρέξε Λόλα Τρέξε), Έλιοτ Κόουαν, Άνα Ουλαρου και ο Κρίστοφερ Λόιντ (Back to the Future).

Η ταινία που ενδεχομένως να έρθει αργότερα και στην Πάτρα, βγαίνει στις αίθουσες από την Weirdwave και την Feelgood.

Ο απόλυτος τρόμος σε όλο του το μεγαλείο, από τον πρωτεργάτη του νέου κύματος του Ισπανικού σινεμά τρόμου και δημιουργό της σειράς ταινιών Rec, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Σύνοψη

Ο Σάμουελ Σάλομον, ένας καθηγητής λογοτεχνίας που είναι άνεργος από τότε που η φίλη του βρήκε τραγικό θάνατο, υποφέρει από ένα συνεχόμενο εφιάλτη όπου μια γυναίκα δολοφονείται βάναυσα σε μια παράξενη τελετή. Όταν η γυναίκα που έχει στοιχειώσει τις νύχτες του, βρίσκεται νεκρή στην πραγματικότητα, ο Σάμουελ, ψάχνοντας απαντήσεις θα καταφέρει να βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος.

Εκεί, θα συναντήσει την Ρέιτσελ, η οποία είχε τον ίδιο εφιάλτη με εκείνον και μαζί θα κάνουν τα πάντα να ανακαλύψουν την ταυτότητα της μυστηριώδους γυναίκας, μπαίνοντας σε έναν τρομακτικό κόσμο που ελέγχεται από φιγούρες που ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες μέσα στο χρόνο: τις Μούσες!

Σημείωμα του Σκηνοθέτη

Την πρώτη φορά που διάβασα το βιβλίο που με ενέπνευσε για αυτή την ταινία, ήξερα ότι είχα βρει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δε συμβαίνει συχνά να βρεθείς μπροστά σε ένα παραμύθι τόσο όμορφο, συναρπαστικό και ταυτόχρονα τρομακτικό. Δε μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι η φιγούρα της μούσας θα μπορούσε να προκαλεί τρόμο, ή ότι η ομορφιά και η ποίηση θα μπορούσε να είναι γεμάτη κίνδυνο… απόλυτη φρίκη κρυμμένη μέσα σε λέξεις και στροφές.

Ο τρόπος που αυτά τα στοιχεία είναι τόσο καλά δεμένα, δημιουργεί μία ίντριγκα τόσο μυστηριώδη, που είναι σχεδόν υπνωτική… κρατώντας τον αναγνώστη καθηλωμένο μέχρι την τελευταία σελίδα, μέσα από μία σειρά σκηνών απόλυτου φόβου. Όλα σε αυτό το μυθιστόρημα ήταν μοναδικά και τρομακτικά. Τόσο όμορφα και όμως τόσο φοβερά. Μια πραγματικά πρωτότυπη και απροσδόκητη ιστορία. Η φαντασία μου άρχισε να τρέχει. Άρχισα να οραματίζομαι την ταινία, δίνοντας ευχαρίστηση και τρόμο στους θεατές, καθώς η φρίκη μέσα από αυτές τις σελίδες μεταφερόταν στη μεγάλη οθόνη.

Τα λόγια…

η ποίηση…

η απίστευτη σκληρότητα…

το κακό…

οι μούσες.

Να σημειωθεί ότι η ταινία βασίζεται στο best seller βιβλίο του βραβευμένου Χοσέ Κάρλος Σομόθα, “Η Γυναίκα με το νούμερο 13”.

Ο Σομόθα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ισπανούς εκπροσώπους των μυθιστορημάτων μυστηρίου και φαντασίας. Έχει βραβευτεί με το σημαντικότερο παγκοσμίως βραβείο στην κατηγορία crime-fiction, το Gold Dagger Award για το καλύτερο μυθιστόρημα, με το Fernando Lara Award, και το Dashiel Hammet Award από τη Διεθνή Ένωση Συγγραφέων αστυνομικού μυθιστορήματος. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους best selling συγγραφείς παγκοσμίως.

Διάρκεια ταινίας: 107 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Jaume Balaguero, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο με τον Fernando Navarro.

Παραγωγοί: Carlos Fernández, Laura Fernández, Brendan McCarthy, Jean-Yves Roubin, Manuel Chiche.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ