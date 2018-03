Έρχεται 22 Μαρτίου στην Ελλάδα το Γαλλικό φιλμ εποχής "Ραντεβού Εκεί Ψηλά - Au revoir la-haut"

H διαφημιστική αφίσα της Γαλλικής δραματικής ταινίας «Ραντεβού Εκεί Ψηλά - See You Up There - Au revoir la-haut» που σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο συμπαθής Γάλλος ηθοποιός Albert Dupontel, φιγουράρει εδώ και λίγες μέρες στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε. Το φιλμ θα βγει στην Ελλάδα την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 σε διανομή από την Odeon (προβάλλεται ήδη και το τρέιλερ) και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

O χαρισματικός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αλμπέρ Ντιποντέλ στα 54 του χρόνια σήμερα, παίρνει το βραβευμένο με Goncourt μυθιστόρημα του Πιέρ Λεμέτρ - Pierre Lemaitre «The Great Swindle - Au revoir là-haut» και φτιάχνει ένα εξαιρετικό και πρωτότυπο κινηματογραφικό έργο που εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς, αποσπώντας 5 Γαλλικά βραβεία César, μεταξύ των οποίων και της καλύτερης σκηνοθεσίας.

Η ταινία διάρκειας 117 λεπτών έχει ήδη κάνει και διεθνείς εισπράξεις άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ντιποντέλ συνεργάστηκε και στο σενάριο της ταινίας μαζί με τον Λεμέτρ.

Λίγα λόγια για την ταινία

Νοέμβριος 1918. Λίγες μέρες πριν από την Εκεχειρία, ο Εντουάρ Περικού σώζει τη ζωή του Αλμπέρ Μαγιάρ. Οι δύο άνδρες δεν έχουν τίποτα κοινό, εκτός από τον πόλεμο. Ο υπολοχαγός Πραντέλ, διατάζοντας μια άσκοπη επίθεση, καταστρέφει τις ζωές τους. Στα ερείπια του μακελειού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αποφασισμένοι να ζήσουν, οι δυο τους προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν.

Έτσι, και καθώς ο Πραντέλ σχεδιάζει να κάνει μια περιουσία πάνω στα πτώματα των θυμάτων του πολέμου, ο Αλμπέρ και ο Εντουάρ ετοιμάζουν μια μνημειώδη απάτη με τις οικογένειες των πενθούντων...

Παίζουν εκτός του Albert Dupontel, οι Nahuel Pérez Biscayart, Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Mélanie Thierry και η Émilie Dequenne.

Οι φωτ. μας εστάλησαν με το δελτίο Τύπου.



Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ