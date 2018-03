Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ταξιδεύει στην Αθήνα

Για 1η φορά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ταξιδεύει "εκτός συνόρων", για να παρουσιάσει στο Aθηναϊκό κοινό, 15 βραβευμένες ταινίες από όλο τον κόσμο. Οι ταινίες έκαναν πανελλήνια πρεμιέρα στην Καλαμάτα και φιλοξενούνται στον κινηματογράφο Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος, από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2018. Όλα τα ντοκιμαντέρ προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους.

Οι προβολές το Σάββατο 31 Μαρτίου είναι αφιερωμένες στην υγεία. Θα προβληθούν συνολικά 5 ντοκιμαντέρ, τα οποία θα προλογίσουν ειδικοί σε θέματα υγείας.

Ημερήσιο εισιτήριο για όλες τις προβολές: 5 ευρώ

Οι 15 αυτές βραβευμένες ταινίες προέρχονται από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κολομβία, το Ιράν και την Ινδία, και έκαναν πανελλήνια πρεμιέρα στην Καλαμάτα, ενώ τώρα θα παιχθούν στον κινηματογράφο Τριανόν της Αθήνας από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου.

«Κινηματογράφος και Υγεία»

Το ντοκιμαντέρ ως καταλύτης για συζήτηση, πρόληψη και αλλαγή

Οι προβολές το Σάββατο 31 Μαρτίου όπως προείπαμε, είναι αφιερωμένες στην υγεία. Θα προβληθούν 5 φιλμ. Στόχος του αφιερώματος είναι να εγείρει αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για φλέγοντα ζητήματα που αφορούν την υγεία, σωματική και ψυχική, και κατ’ επέκταση την ίδια την κοινωνία.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του πριν από 4 χρόνια, περιλαμβάνει ένα πανόραμα κινηματογραφικών παραγωγών από όλο τον κόσμο τελευταίας εσοδείας. Για 10 ημέρες κάθε Ιανουάριο, η Καλαμάτα γίνεται ο τόπος συνάντησης Ελλήνων και ξένων ντοκιμαντεριστών, που αποδέχονται την πρόσκληση του φεστιβάλ να προλογίσουν τις ταινίες τους και να συνομιλήσουν με το κοινό.

Το φεστιβάλ πλαισιώνεται από προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και σεμινάρια. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Τζίνα Πετροπούλου σε συνεργασία με τη σκηνοθέτιδα Κλεώνη Φλέσσα.

Κάθε χρόνο, τμήμα του Φεστιβάλ μεταφέρεται και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, όπως στη Σπάρτη, το Γύθειο, το Άργος, την Αμαλιάδα και τη Δημητσάνα.

Συνεργάτες - Διοργάνωση

Το Φεστιβάλ «Ο κινηματογράφος Τριανόν φιλοξενεί το ΔΦΝΠ» διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ NoTraditional και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Τριανόν. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας κι έχει την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Το αφιέρωμα «Κινηματογράφος και Υγεία» του 4ου Διεθνούς φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα προβολών

Πέμπτη 29 Μαρτίου

17:00 Σε βροντές, αστραπές και βροχή / In thunder, lighting and rain, Σκηνοθεσία: Rajesh James, Ινδία, 40’

17:40 Στην εξορία: Μια οικογενειακή ταινία / In Exile: A family film, Σκηνοθεσία: Juan Francisco Urrusti-Alonso, Μεξικό, 120'

20:00 Η ζωή και ο θάνατος ενός αρχιτέκτονα / Life & death of an architect, Σκηνοθεσία: Miguel Eek Quesada, Ισπανία, 52’

21:00 2 Girls / 2 κορίτσια, Σκηνοθεσία: Marco Speroni, Ιταλία, 51’

22:00 Κανείς δεν ξέρει τα τραγούδια μου / Nobody knows my songs, Σκηνοθεσία: Zoran Maslic, Καναδάς, 91’ (κεντρική φωτ.).

Παρασκευή 30 Μαρτίου

17:00 Τα τραγούδια που μου έμαθαν τα πουλιά / Songs birds taught me, Σκηνοθεσία: Adrian Villa Davila, Κολομβία, 50’

18:00 Το άγγιγμα ενός αγγέλου / Touch of an angel, Σκηνοθεσία: Marek Tomasz Pawlowski, Πολωνία, 60’

19:00 Μια γυναίκα δίχως όνομα / A woman without a name, Σκηνοθεσία: Farzad Khoshdast, Ιράν, 80’

20:45 Στα ίχνη του Ρόμπερτ βαν Γκούλικ / On the track of Robert van Gulik, Σκηνοθεσία: Robert Rombout, Βέλγιο, 90’

22:30 Ο θείος Τζέσι Γουάιτ-Πορτραίτο ενός μπλουζίστα του Δέλτα στο Ντιτρόιτ / Uncle Jessie White-Portrait of a Delta blues man in Detroit, Σκηνοθεσία: Ann Marie Hudak, ΗΠΑ, 60'.

Σάββατο 31 Μαρτίου

15:30 Δύο κόσμοι / Two worlds, Σκηνοθεσία: Maciej Adamek, Πολωνία, 52’

17:00 Βουκεφάλας / Bucephále, Σκηνοθεσία: Damien Marti & Chloe Seyssel, Ελβετία, 35’

18:00 Μανία / Manic, Σκηνοθεσία: Kalina Bertin, Καναδάς, 85’

20:00 Αιτία θανάτου: Άγνωστη / Cause of death: Unknown, Σκηνοθεσία: Anniken Hoel, Νορβηγία, 90'

22:00 Ύμνος στη ζωή / In love as in life, Σκηνοθεσία: Nathalie Rossetti &Turi Finocchiaro, Βέλγιο, 61’.

*Κινηματογράφος Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101.

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2108215469

Πέμπτη 29, Παρασκευή 30 & Σάββατο 31 Μαρτίου 2018.