Πάτρα: Συγκίνησε ιδιαίτερα στο φινάλε του, ο «Τζάνγκο, ο βασιλιάς του σουίνγκ»

Ιδιαίτερα καλές εντυπώσεις άφησε το φιλμ, σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ετιέν Κομάρ «Τζάνγκο, ο βασιλιάς του σουίνγκ», κυρίως το δεύτερο μέρος του, στους σινεφίλ που έδωσαν δυναμικό παρών την περασμένη Δευτέρα 12/3/2018 στις τρεις προβολές που έκανε η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε. Επρόκειτο για άπαιχτη ταινία στην Πάτρα, η οποία είχε προβληθεί πέρυσι στην έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ του Βερολίνου και αφορούσε ένα πραγματικό πρόσωπο, τον τσιγγάνο σπεσιαλίστα μουσικό και κιθαρίστα Τζάνγκο Ράινχαρτ και τον αγώνα του να επιβιώσει μέσα στην δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να περάσει τα σύνορα μεταβαίνοντας στην ουδέτερη Ελβετία με την έγκυο γυναίκα του και την μητέρα του.

Μπορεί δραματουργικά η ταινία να έχανε κάπως και να αποκτούσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη σκηνή της ξέφρενης δεξίωσης στη βίλα που έχουν επιτάξει οι Γερμανοί στη λίμνη – σύνορο με την Ελβετία και μετά, εν τούτοις συνολικά και ως θέμα άξιζε τον κόπο ενώ η συγκίνηση στο φινάλε όταν ακούγεται το «Ρέκβιεμ για τους τσιγγάνους αδελφούς» του Ράινχαρτ που όπως διαβάσαμε στους τίτλους τέλους παίχθηκε μόνο μία φορά στο ελεύθερο πλέον Παρίσι τον Μάιο του 1945, σ’ ένα παρεκκλήσι, ήταν μεγάλη.

Σ’ έναν ρόλο που του ταίριαζε, του Τζάνγκο είδαμε τον ηθοποιό Ρεντά Κατέμπ (γνώριμο των σινεφίλ από τα φιλμ «Προφήτης» και «Μακριά από τους ανθρώπους») ενώ η λαμπερή και όμορφη ηθοποιός Σεσίλ Ντε Φρανς ερμηνεύει μία Γαλλίδα θαυμάστρια του Τζάνγκο που τον βοηθά με κίνδυνο της ζωής της.

Απολαυστική και η ερμηνεία της γηραιάς ηθοποιού που υποδύεται την τσιγγάνα μάνα του Τζάνγκο που καπνίζει και ξέρει να «προμοτάρει» και να βρίσκει δουλειά στο γιο της, σε μία χαρακτηριστική σκηνή. Το φιλμ είχε βγει στην Αθήνα σε διανομή της One from the heart.

Για την προσεχή Δευτέρα 19/3 η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας θα προβάλλει τον «Θεριστή» σε σκηνοθεσία της Μαρίν Φρανσέν που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, και περιγράφει μια ιστορία έρωτα στα βάθη της ιστορίας. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Θα προβληθεί στις 18.00, στις 20.15 και στις 22.30.

*Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των προβολών της Λέσχης είναι και το thebest.gr.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ