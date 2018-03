Ο θρύλος DJ Producer Joe Claussell Joaquin σε ένα μοναδικό opening party

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής μας καλέι σε ένα μεγάλο launch party στην πόλη του καρναβαλιού. Το Odyssia Festival, στον τρίτο χρόνο πορείας του στην καλοκαιρινή χορευτική περίοδο που έρχεται, γιορτάζει παράλληλα και τα 20 χρόνια του Cariocas beach bar, που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο χώρο της dance μουσικής.

Μια μοναδική ευκαιρία να πάρουμε μια ιδέα από τώρα για το τι θα επακολουθήσει τον Ιούλιο, ένα warm up με μεγάλα ονόματα του χώρου με πρωταγωνιστή της βραδιάς τον θρύλο DJ Producer Joe Claussell Joaquin. Ο ίδιος, στο πνεύμα του “3rd EYE” (φετινή θεματική του 3ου Odyssia Festival), θα παίξει ένα ξεχωριστό House Set που θα κάνει τη βραδιά μια μοναδική εμπειρία κλάμπινγκ, για παλιούς και νέους φίλους του είδους.

Στα decks θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ακόμα τους αγαπημένους Andy Es και George Berman, αλλά και τον ιδρυτή του Odyssia Festival Πέτρο Παπαελευθερίου aka Sunshine Pedro. Οι λάτρεις και φίλοι της dance μουσικής δεν πρέπει να λείψουν αυτήν την Παρασκευή από το ΓΙΑΦΚΑ.

Οι Πατρινοί θα είναι εκεί, οι λοιποί μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό road trip για να γιορτάσουμε την άνοιξη, όπως πρέπει: χορευτικά! LET THERE BE HOUSE Παρασκευή 9 Μαρτίου ΓΙΑΦΚΑ, Κανάρη 24-26, Πάτρα

Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:00

Είσοδος: 15€ με ποτό

#OdyssiaFestival #Odyssia3rdeyedition #CariocasBeachBar #3rdeye#OdyssiaFestival2018 #houseonthebeach #spiritual #mental #riseup#visitGreece #enlightenment #envisional #awaken #intuitional #immaterial#arise #musicfestival #lovebreak #break4love #arouse #housemusic#techhouse #techno #disco #weareone #wellbeing #spiritualmusic