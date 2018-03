Το υποψήφιο για Όσκαρ φιλμ από τον Λίβανο, "Η προσβολή" στις 12 Aπριλίου στις Ελληνικές αίθουσες

To φιλμ από τον Λίβανο «Η προσβολή - L'Insulte – The Insult» που ήταν υποψήφιο φέτος για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, αναμένεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες για προβολή, μετά το Πάσχα, την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 σε διανομή από την Seven Films.

Πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ σε σκηνοθεσία του Ζιάντ Ντουέιρι με τους Αντέλ Καράμ, Κάμελ Ελ Μπάσα και Καμίλ Σαλαμέ που ξεχώρισε στο Κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο αλλά και στην Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας όπου έφυγε με βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας (πιο συγκεκριμένα ο Kamel El Basha κέρδισε το βραβείο Volpi καλύτερου ηθοποιού).

Στη σημερινή Βηρυτό, μια λεκτική διαμάχη παίρνει τεράστιες διαστάσεις και βρίσκει τον Τόνι, έναν Λιβανέζο Xριστιανό, και τον Γιάσερ, έναν Παλαιστίνιο πρόσφυγα, στο δικαστήριο. Το τσίρκο που στήνουν τα Μέσα ενημέρωσης γύρω τους, δημιουργεί κοινωνική έκρηξη στο Λίβανο, αναγκάζοντας τον Τόνι και το Γιάσερ να επαναπροσδιορίσουν τις ζωές και τις προκαταλήψεις τους. Το «The Insult» χάρισε στον Λίβανο την πρώτη υποψηφιότητα της χώρας στην κατηγορία του Όσκαρ ξενόγλωσσης παραγωγής.

Ενδεχομένως να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ