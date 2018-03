Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα καλέσουν 2.640 πολίτες στο γάμο τους

Μία ευχάριστη ανακοίνωση έκανε το Παλάτι του Κένσινγκτον. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα καλέσουν 2.640 πολίτες στο Κάστρο του Ουίνδσορ για το γάμο τους, που θα γίνει στις 19 Μαΐου.

Φαίνεται ότι θέλουν αυτή ημέρα «να διαμορφωθεί έτσι που να επιτρέπει στο κοινό να νιώσει επίσης μέρος των εορτασμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς «η περίσταση θα είναι μια στιγμή χαράς και διασκέδασης που θα αντικατοπτρίζει τις αξίες και τον χαρακτήρα της νύφης και του γαμπρού».

Οι επιλεγμένοι πολίτες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την άφιξη των μελλόνυμφων και των υπόλοιπων καλεσμένων αλλά και την άμαξα όταν αναχωρήσει από το κάστρο. Η ομάδα που έχει προσκληθεί μέσα στο Κάστρο θα περιλαμβάνεται από 1.200 άτομα από «κάθε γωνία της χώρας», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Μάλιστα το ζευγάρι έχει ζητήσει τα άτομα που θα επιλεγούν να προέρχονται από «διαφορά υπόβαθρα και ηλικίες, συμπεριλαμβάνοντας νέους που έχουν επιδείξει ισχυρή παρουσία κι εκείνους που έχουν υπηρετήσει την κοινότητα».

Περίπου 200 άτομα θα προέρχονται από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς, με τα οποία σχετίζεται στενά το ζευγάρι. Επίσης στους καλεσμένους θα υπάρχουν 100 μαθητές από δύο τοπικά σχολεία, μέλη της κοινότητα του Ουίνδσορ

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will invite 2,640 members of the public to Windsor Castle on their wedding day to watch the arrivals of the Bride and Groom and their guests and the carriage procession as it departs from the castle. pic.twitter.com/pII5T4Ctcm