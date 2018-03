ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ WASHINGTON POST ΓΙΑ ΤΑ 90α ΟΣΚΑΡ

Έφτασε η 90η απονομή των βραβείων Όσκαρ και η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο. Χαμός σε διεθνή όσο και σε ελληνικά σάιτ και εφημερίδες από άρθρα για το ποιοι θ’ επικρατήσουν στην λαμπερή βραδιά της Κυριακής 4 Μαρτίου 2018 που θα παρουσιάσει ο Τζίμι Κίμελ όπως και πέρυσι.

Η έγκριτη Αμερικανική εφημερίδα The Washington Post με τους 3 κινηματογραφικούς της κριτικούς προβλέπει ποια φιλμ και ηθοποιοί μάλλον θα νικήσουν στις βασικές κατηγορίες ενώ προσθέτουν και ποιοι υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να πάρουν το Όσκαρ αλλά και ποιοι θα έπρεπε να προταθούν για το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Οι δημοσιογράφοι – κριτικοί της εφημερίδας είναι οι Ann Hornaday, Michael O'Sullivan και η Stephanie Merry.

ΟΣΚΑΡ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

“Call Me by Your Name”

“Darkest Hour”

“Dunkirk”

“Get Out”

“Lady Bird”

“Phantom Thread”

“The Post”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Michael O’Sullivan: “Dunkirk”

Stephanie Merry: “The Shape of Water”.

(πλήρης διάσταση απόψεων κι η αλήθεια είναι ότι στην μεγάλη αυτή κατηγορία δεν είναι σίγουρο ποιο φιλμ θα πάρει το Όσκαρ με την «Μορφή του νερού» του Γκιγιέρνο ντελ Τόρο και τις «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι», να έχουν το προβάδισμα)

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: “Get Out – Τρέξε!”

Michael O’Sullivan: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Stephanie Merry: “Get Out”

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Τα “Mudbound, δάκρυα στο Μισσισιπή” και το “The Florida Project”.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

Υποψήφιοι είναι οι:

Christopher Nolan, “Dunkirk”

Jordan Peele, “Get Out”

Greta Gerwig, “Lady Bird”

Paul Thomas Anderson, “Phantom Thread”

Guillermo Del Toro, “The Shape of Water”

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Guillermo del Toro

Michael O’Sullivan: Christopher Nolan

Stephanie Merry: Guillermo del Toro

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Greta Gerwig

Michael O’Sullivan: Greta Gerwig

Stephanie Merry: Christopher Nolan.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Η Dee Rees για το “Mudbound”.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Υποψήφιες είναι οι:

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

Meryl Streep, “The Post”

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Frances McDormand

Michael O’Sullivan: Frances McDormand

Stephanie Merry: Frances McDormand

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Meryl Streep.

Οι άλλοι 2 κριτικοί αναφέρουν την Frances McDormand

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Ann Hornaday: Salma Hayek, “Beatriz at Dinner”

Michael O’Sullivan: Haley Lu Richardson, “Columbus”

Stephanie Merry: Carey Mulligan, “Mudbound”

KAΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Υποψήφιοι είναι οι:

Timothee Chalamet, “Call Me by Your Name”

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ & ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Και οι 3 κριτικοί της εφημερίδας απαντούν: Gary Oldman.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Ann Hornaday: James McAvoy, “Split”

Michael O’Sullivan: Jeremy Renner, “Wind River”

Stephanie Merry: Jake Gyllenhaal, “Stronger”.

B’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Υποψήφιες είναι οι:

Mary J. Blige, “Mudbound”

Allison Janney, “I, Tonya”

Leslie Manville, “Phantom Thread”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

Octavia Spencer, “The Shape of Water”.

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Allison Janney

Michael O’Sullivan: Mary J. Blige

Stephanie Merry: Allison Janney.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Laurie Metcalf

Michael O’Sullivan: Allison Janney

Stephanie Merry: Laurie Metcalf.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Ann Hornaday: Tiffany Haddish, “Girls Trip”

Michael O’Sullivan: Hong Chau, “Downsizing”

Stephanie Merry: Betty Gabriel, “Get Out”.

KAΛΥΤΕΡΟΣ Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Υποψήφιοι είναι οι:

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Christopher Plummer, “All the Money in the World”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: Sam Rockwell

Michael O’Sullivan: Christopher Plummer

Stephanie Merry: Sam Rockwell.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Οι Ann Hornaday & Stephanie Merry αναφέρουν τον Willem Dafoe και ο Michael O’ Sullivan τον Sam Rockwell

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ:

Ann Hornaday: Tracy Letts, “Lady Bird”

Oι Michael O’ Sullivan & Stephanie Merry αναφέρουν τον πράγματι εξαιρετικό: Michael Stuhlbarg, “Call Me by Your Name”

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Οι υποψήφιες ταινίες είναι οι:

“The Big Sick”

“Get Out”

“Lady Bird”

“The Shape of Water”

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Michael O’Sullivan: “The Big Sick”

Stephanie Merry: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Ann Hornaday: “Lady Bird”

Michael O’ Sullivan: “Lady Bird”

Stephanie Merry: “Get Out”

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

Ann Hornaday: “I, Tonya”

Michael O’Sullivan: “Downsizing”

Stephanie Merry: “The Florida Project”.

KΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Υποψήφιες είναι οι ταινίες:

“The Disaster Artist”

“Logan”

“Mudbound”

“Molly’s Game”

“Call Me by Your Name”.

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ:

Και οι 3 κριτικοί της The Washington Post συμφωνούν ότι θα νικήσει το “Call Me by Your Name”.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ:

Και οι 3 θεωρούν ότι θα έπρεπε το “Mudbound”.

Τέλος οι 2 εκ των τριών αναφέρουν ότι θα έπρεπε στα υποψήφια διασκευασμένα σενάρια για Όσκαρ θα έπρεπε να βρίσκεται και το “Blade Runner 2049”.

*Nα θυμίσουμε μιας και αυτό είναι το απόλυτο Οσκαρικό σαββατοκύριακο, ότι οι σινεφίλ έχουν την ευκαιρία να δουν στην Πάτρα, τις "Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι" στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, στις 19.30 και την "Μορφή του νερού" στις 20.00 & στις 22.30 στη Βέσο Μάρε καθώς και την υποψήφια για 5 Όσκαρ "Lady Bird" στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, στις 18.15 και στις 20.00.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ