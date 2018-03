Εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας από τον Δήμο Πατρέων

Το Χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων τιμά την ημέρα της γυναίκας πραγματοποιώντας εκδήλωση αφιερωμένη στην καθημερινή γυναίκα της ζωής και του αγώνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ην Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στις 9.00 το βράδυ στο θεατράκι του Μπάρι.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Πατρέων:

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τραγούδια από την ορχήστρα του Χορευτικού με μαέστρο την Δήμητρα Αψώμοτου, λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα από την Ηρα Κουρή και τον Γιώργο Μαγιάκη και οπτικοακουστικό υλικό που έχει επιμεληθεί η Αγγελική Φέκα.

Οι χορογραφίες είναι του Χρήστου Γιαννόπουλου. Όλα τα στοιχεία της εκδήλωσης είναι «δεμένα» μεταξύ τους και θα «δοθούν» έτσι ώστε, να παρουσιαστεί η ζωή μιας καθημερινής γυναίκας, οι αγωνίες της, ο αγώνας της για επιβίωση, το θάρρος της, η πάλη της μέσα σε μια εχθρική κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο γι΄ αυτήν, την οικογένειά της αλλά και όλη την κοινωνία, δεδομένου ότι, μέσα από τον αγώνα της για λευτεριά και ανεξαρτησία, περνάει ο αγώνας ενός ολόκληρου κόσμου που δεν συμβιβάζεται με την σκλαβιά, την αδικία, τον ρατσισμό, την εκμετάλλευση.

Στην εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 στις 9.00 το βράδυ στο θεατράκι του Μπάρι, θα χαιρετήσει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Βασίλης Θωμόπουλος.

Πρόγραμμα παράστασης

1. Ποίημα

Τραγούδι : Which side are you on – παράλληλα βίντεο

Ο μύθος της ανεξάρτητης γυναίκας

1. Κείμενο – τραγούδι: Λίλιθ – χορός - βίντεο

2. Κείμενο – τραγούδι: Λέγκο – βίντεο

Η γυναίκα της προσφυγιάς και του καθημερινού αγώνα

1. Βίντεο – τραγούδι: μιλώ για τα παιδιά μου

2. Κείμενο – χορός: Μακρυνίτσα (χορωδιακό)

Η γυναίκα μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι

1. Κείμενο – βίντεο – τραγούδι: Κι΄ ήθελα ακόμη

2. Κείμενο τραγούδι από της γυναικείες φυλακές

Η γυναίκα του μεσοπολέμου

1. Κείμενο – τραγούδι: και σύ Ελένη – βίντεο

2. Βίντεο - Κείμενο – τραγούδι: σα σπασμένο καράβι

Η γυναίκα του περιθωρίου

1.Βίντεο – τραγούδι: Καϊξής - χορός

2. κείμενο – βίντεο - τραγούδι: μην μου ξαναφύγεις ποια μάγκα μου

Η γυναίκα του σήμερα και της μοναξιάς

1. Κείμενο – βίντεο – τραγούδι: σίδερο μ΄ ατμό

2. Κείμενο – τραγούδι: παναγιωταρά

Η γυναίκα της ζωής και του μύθου

1. Τραγούδι: Σεϊ – τα- τα – χορός

2. Κείμενο – Βίντεο μπάλος – χορός

Φιναλε

Βίντεο – κείμενο – Τραγούδι: Όπως και νάναι ο κόσμος – χορός