90 ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΚΑΡ: ΤΑ 10 ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Όσα κι αν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, αδικίες, παραλείψεις, απρόοπτα, η λάμψη των βραβείων Όσκαρ όχι μόνο δεν έχει ξεθωριάσει αλλά δείχνει να μεγαλώνει. Η νοσταλγία φέτος είναι επόμενο να είναι μεγαλύτερη μιας και αισίως φτάσαμε στην 90η απονομή. Το 1929 έγινε η 1η απονομή χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες και σύντομα τα βραβεία που κάποια στιγμή κατηγορήθηκαν ότι αποτελούν ουσιαστικά μία μορφή αυτοσυγχαρητηρίων των ίδιων των μελών της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών, εξελίχθηκαν στα πιο διάσημα του κόσμου.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή σινεφίλ και μη ασχολούνται με το ποιος θα νικήσει, ποια ταινία θα φύγει με το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας ενώ φέτος όλοι στην Ακαδημία μέχρι τον επιτυχημένο παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ θα έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα ώστε να μην επαναληφθεί το περσινό φιάσκο της τελευταίας στιγμής με το λάθος φάκελο και τη σύγχυση που επήλθε μεταξύ του «La la land» και του τελικού σωστού νικητή, του «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς.

Με αφορμή την απονομή των 90ων Όσκαρ την ερχόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στο Dolby theater του Λος Άντζελες όπου θα δούμε αν θα επικρατήσει η «Μορφή του Νερού» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο με τις 13 υποψηφιότητες ή θα υπάρξουν εκπλήξεις και ανατροπές που ακούν στο όνομα «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» και «Τρέξε!», ζητήσαμε από τέσσερις σινεφίλ συναδέλφους να ανατρέξουν στα…κιτάπια τους, να θυμηθούν αγαπημένες ταινίες απ’ όσες όλα αυτά τα χρόνια τιμήθηκαν με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και να αξιολογήσουν ένα δικό τους τοπ-τεν της…καρδιάς τους.

Σίγουρα κάποιες ειδικά από τις παλιότερες των πρώτων δεκαετιών του ’30 ή του ’40 δεν τις έχουμε δει εκτός από εξαιρέσεις ενώ το ενδιαφέρον στοιχείο όσο ετοιμαζόταν η λίστα του καθενός μας ήταν ότι υπήρξαν πολύ ξεχωριστές και αγαπημένες επιλογές που όμως στο παρά κάτι…δεν πήραν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κι έτσι αποκλείστηκαν.

Παρότι μύθοι όπως η Γκρέτα Γκάρμπο ή ακόμα και η πιο «ελαφριά» Μέριλιν Μονρόε που θα έπρεπε έστω να είναι υποψήφια για το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» του 1959 δεν το πήραν ποτέ ενώ εκπληκτικές ταινίες όπως ο «Πολίτης Κέιν» του ιδιοφυούς Όρσον Γουέλς με 9 υποψηφιότητες το 1941 και για καλύτερη ταινία, περιορίστηκε μόνο στο Όσκαρ καλύτερου σεναρίου (έχασε από το «How green was my valley» του John Ford), εμείς συνεχίζουμε ν’ αγαπάμε τα Όσκαρ όπως εξάλλου και πολύς κόσμος, όπως και το γκλάμουρ που τα ακολουθεί, τους σταρ που συγκεντρώνονται υπέρλαμπροι και την αγωνία για το που θα πάει το Όσκαρ, αν κι όπως σωστά είπε ο συνάδελφος δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Μιχάλης Παπαγεωργίου πλέον με τον χαμό από πληροφορίες, προγνωστικά και βραβεία που έχουν προηγηθεί, έχει κάπως χαθεί το σασπένς και αν προκύψει κάποια έκπληξη ή ανατροπή είναι εννοείται καλοδεχούμενη και γίνεται είδηση!

Ακολουθούν οι επιλογές από τους δημοσιογράφους και σινεφίλ Άντυ Μπακοπούλου και Νεκταρία Ντούκα από το thebest.gr, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Μουγγολιά του "100 χρόνια κινηματογράφος στην Πάτρα", τον δημοσιογράφο - συνεργάτη της εφημερίδας «Κόσμος της Πάτρας» και ραδιοφωνικό παραγωγό στον Max Fm Μιχάλη Παπαγεωργίου και από τον γράφοντα.

Στόχος του άρθρου πέρα από την διάθεση νοσταλγίας είναι να ανατρέξουμε στο παρελθόν, να θυμηθούμε και αν μπορέσουμε να ξαναδούμε και κάποιες από τις ταινίες που μας άγγιξαν στην καρδιά και στο νου όχι μόνο με το θέμα και τους ηθοποιούς τους αλλά και με την Οσκαρική τους λάμψη.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Άντυ Μπακοπούλου:

Περιέργως στα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι πιο αγαπημένες μου ταινίες ever, αλλά ασυζητητί έχω να επιλέξω κάποιες από εκείνες, που με έκαναν να βάλω το σινεμά στη ζωή μου. Kι επειδή όλα έχουν να κάνουν με τα βιώματα, ξεκινάω με κλασικά αριστουργήματα (που σαν μικρό κορίτσι τα είχα δει ευλαβικά αμέτρητες φορές, τόσο ώστε να τα ξέρω απ’έξω), αλλά και με το άφθαρτο status του old Hollywood.

Μεγαλώνοντας τα γούστα μου μάλλον «ξέφυγαν», οπότε θα’ θελα να έβλεπα περισσότερες ευρωπαικές παραγωγές στην απονομή. Στη φετινή επετειακή τελετή πιστεύω πως θα κερδίσουν οι «Πινακίδες» γιατί είναι πιο «κοντά» στα τραύματα της αμερικάνικης κοινωνίας, που διαχρονικά αρέσκεται στη… διδαχή έστω και με «μαύρο» τρόπο.

1. 1940 Όσα παίρνει ο άνεμος

2. 1965 Ωραία μου κυρία

3. 1963 Λώρενς της Αραβίας

4. 1954 Όσο υπάρχουν άνθρωποι (Από εδώ ως την αιωνιότητα)

5. 1944 Καζαμπλάνκα

6. 1979 Ο Eλαφοκυνηγός

7. 1988 Ο τελευταίος αυτoκράτορας

8. 1997 Ο άγγλος ασθενής

9. 2000 American Beauty

10. 2015 Birdman.

"Ωραία μου Κυρία".

Γιάννης Μουγγολιάς:

1. «Ο Νονός Νο1» του Φράνσις Φορντ Κόπολα

2. «Το Λιμάνι της Αγωνίας» του Ελία Καζάν

3. «Καζαμπλάνκα» του Μάικλ Κερτίζ

4. «Ρεβέκκα» του Άλφρεντ Χίτσκοκ

5. «Οι Ασυγχώρητοι» του Κλιντ Ίστγουντ

6. «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς

7. «Όλα για την Εύα» του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς

8. «Birdman» του Αλεχάντρο Γκονζάλεθ Ιναρίτου

9. «Άμλετ» του Λόρενς Ολίβιε

10. «Στη φωλιά του κούκου» του Μίλος Φόρμαν

Ψηφίζοντας ανάμεσα στις ψηφισμένες των σοφών της Ακαδημίας του Κινηματογράφου, ο «Νονός Νο 1» παίρνει την πρώτη θέση γιατί είναι η μοναδική ταινία του Κόπολα που βραβεύτηκε με Όσκαρ, γιατί στις βραβευμένες με αγαλματίδιο δεν υπήρξαν ταινίες των Όρσον Ουέλς, Αντρέι Ταρκόφσκι, Φεντερίκο Φελίνι, Στάνλεϊ Κιούμπρικ και πολλών άλλων που δεν έτυχαν της αποδοχής των σοφών και γιατί είναι μια σπάνια ταινία, κλασική όσο και σύγχρονη, που δραπετεύει από τα περιοριστικά όρια του χρόνου, με μοναδικές ερμηνείες, μια ταινία που κονιορτοποίησε κάθε έννοια εξουσίας και εξέθεσε την Αμερική με τις εμφανείς αλληγορικές νύξεις της.

«Ο Νονός Νο1».

Νεκταρία Ντούκα (η αρίθμηση είναι με σειρά αξιολόγησης):

1. Όσα παίρνει ο άνεμος

2. Titanic

3. American Beauty

4. Κράμερ εναντίον Κράμερ

5.Σιωπή των αμνών

6.Midnight cowboy

7. Φωλιά του Κούκου

8.Crash

9.Spotlight

10. Όλα για την Εύα.

"Όσα παίρνει ο άνεμος" με Κλαρκ Γκέιμπλ και Βίβιαν Λι.

Μιχάλης Παπαγεωργίου (χωρίς σειρά αξιολόγησης):

1940 Rebecca

o Xίτσκοκ όμως δε πήρε ποτέ Όσκαρ σκηνοθεσίας

1950 Αll about Eve

Την ίδια χρονιά με το Sunset Boulevard.... Τα μάτια της Davies φταίνε

1954 On the waterfront

Στα λιμάνια τα παλικάρια αναστενάζουν

1960 The apartment

λατρεύω τις όξινες κομεντί του Wilder

1969 Midnight Cowboy

Tόσο υπέροχοι παρίες..

1972 The Godfather

Δεν ξεπερνιέται με τίποτα

1975

One Flew Over the Cuckoo's Nest

οι "τρελοί" θα σώσουν τον Κόσμο

1991

Τhe silence of the lambs

Αριστούργημα μαζικής κουλτούρας με ήρωα ανθρωποφάγο; έμπαινα!

1992

The unforgiven

μια σκοτεινή ελεγεία για το τέλος μιας εποχής.

ΦΕΤΙΝΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Guillermo del Toro - ΤΗΕ SHAPE OF WATER

AΝΔΡΙΚΟΣ Gary Oldman - Darkest Hour

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Frances McDormand -Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β’ AΝΔΡΙΚΟΣ -Sam Rockwell --Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - Αlison Janney - Ι, ΤONYA.

"Η Σιωπή των αμνών".

Τάκης Γ. Μαρτάτος:

Καζαμπλάνκα του Μάικλ Κέρτιζ, 1943 (γιατί την θυμάμαι έφηβος να την βλέπω στο βίντεο πρώτη φορά, μεταδίδοντας μου την αγάπη για το σινεμά). Λώρενς της Αραβίας του Ντέιβιντ Λιν, 1962 (μεγάλο επικό σινεμά και αδικία που δεν έδωσαν Όσκαρ και στον Πίτερ Ο’ Τουλ). Κράμερ εναντίον Κράμερ του Ρόμπερτ Μπέντον, 1979 (δακρύβρεχτο αλλά μου είχε κάνει εντύπωση). Μoonlight του Μπάρι Τζένκινς, 2016 (με συγκίνησε πολύ η ατάκα του βασικού ήρωα, "έσβησα όλη την προηγούμενη ζωή μου, μηδενίζοντας το κοντέρ και ξανάρχισα απ’ την αρχή" – σε ελεύθερη μετάφραση). Από εδώ έως την αιωνιότητα του Φρεντ Τσίνεμαν, 1953 (παλιό ωραίο Χόλυγουντ με Μπαρτ Λάνκαστερ και Ντέμπορα Κερ να φιλιούνται στην άμμο, σκηνή που περίπου κόπιαρε και ο Μ. Κακογιάννης στην «Στέλλα» με Μελίνα Μερκούρη και Γιώργο Φούντα). Σχέσεις Στοργής του Τζέιμς Λ. Μπρουκς, 1983 (για την εξαιρετική Σίρλει Μακ Λέιν, τον Τζακ Νίκολσον, την Ντέμπρα Γουίνγκερ, το πολύ συγκινητικό τέλος). Τιτανικός του Τζέιμς Κάμερον, 1997 (γιατί θυμάμαι ότι με άγγιξε, γιατί την είχα δει σ’ ένα κατάμεστο μέχρι μπροστά Ελπίς στη Γούναρη ακούγοντας γύρω μου λυγμούς από γυναίκες και άνδρες θεατές – Λεονάρντο ντι Κάπριο forever). Πέρα από την Αφρική του Σίντνει Πόλακ, 1985 (εδώ ας παρεξηγηθώ, για την Αφρική, την μουσική του Τζον Μπάρι, την σκηνή με το παλιό αεροπλάνο, για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως Ντένις Φιντς Χάτον με safari look). The Artist – Ο Αρτίστας του Μισέλ Χαζαναβίσιους, 2011 (για το νοσταλγικό στόρι, την όλη έμπνευση, η ταινία να είναι βουβή και ασπρόμαυρή όπως παλιά, για τον Ζαν Ντιζαρντέν). Φόρεστ Γκαμπ του Ρόμπερτ Ζεμέκις, 1994 (κι ας έχασε εκείνη τη χρονιά το πολύ μοντέρνο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο. Την είχα πρωτοδεί φοιτητής, την ξαναείδα στην τηλεόραση πρόσφατα και ειλικρινά μου άρεσε ξανά πολύ).