ΟΣΚΑΡ 2018: ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΕ ΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 9 ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ ΦΙΛΜ

Οι σινεφίλ και δη οι λάτρεις των Όσκαρ αυτές τις μέρες κάνουν τα δικά τους στοιχήματα και προγνωστικά για το ποιοι θα νικήσουν στην 90η απονομή των βραβείων την ερχόμενη Κυριακή 4 Μαρτίου 2018. Ένα Honest Trailer – ειλικρινές τρέιλερ, όπως χαρακτηρίστηκε φτιάχτηκε από το screenjunkies ενόψει της φετινής απονομής, με σκηνές και από τα 9 υποψήφια φιλμ για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Και οι 9 υποψήφιες ταινίες της χρονιάς παρουσιάζονται μέσα από σύντομα πλάνα στο περίπου 6λεπτο αυτό τρέιλερ ενώ δεν απουσιάζει το χιούμορ.

“Μόλις ένα από αυτά τα 9 φιλμ θα κερδίσει τον τίτλο της καλύτερης ταινίας εκτός και ο υπεύθυνος για τα αποτελέσματα τα κάνει θάλασσα διότι ήταν ατυχώς στο τηλέφωνο στα παρασκήνια εκείνη τη στιγμή και έδωσαν το βραβείο σε κάποιον άλλο”, αναφέρει ο αφηγητής του τρέιλερ που έχει ανέβει στο youtube και σε σάιτ όπως του Entertainment weekly.

Κάποιοι από τους ενδεικτικούς χιουμοριστικούς…υπότιτλους των 9 υποψηφίων ταινιών είναι οι εξής: The Darkest Hour (“Grumpy Oldman“ – γκρινιάρης Όλντμαν), The Shape of Water (“The Fish Banging Movie“), Call Me By Your Name (“Loheta“ –κάτι σε αρσενική «Λολίτα»), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (“Three Racists Inside Ebbing, Missouri“ – τρεις ρατσιστές μέσα στο Έμπινγκ στο Μιζούρι), Phantom Thread (“Method Man“ – ο μεθοδικός άνδρας), Lady Bird (“Put a Bird On It“), Dunkirk (“Saving Lots of Privates“ – σώζοντας πολλούς στραιώτες), The Post (“Academy Award Nominee The Post“), and Get Out (“Let the White Ones In“ – αφήστε τους λευκούς μέσα).

Απολαύστε το.

*To Screen Junkies είναι ένα online κινηματογραφικό περιοδικό & κανάλι του YouTube.