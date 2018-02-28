Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 4 Μαρτίου

Μνημόσυνο
Τελούμε την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερόν Ναόν Αγ. Νικοδήμου (οδός Αχαϊκής Συμπολιτείας Ζαβλάνι) τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΟΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
(ετών 85)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΑΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ.
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.