Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 4 Μαρτίου

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28/02/2018 14:06

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Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 4 Μαρτίου Κηδείες – Πένθη
 

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερόν Ναόν Αγ. Νικοδήμου (οδός Αχαϊκής Συμπολιτείας Ζαβλάνι) τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του  πολυαγαπημένου μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΟΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

(ετών 85)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:  ΠΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ  (χήρα) ΒΑΣ. ΓΑΝΟΥ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΑΝΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ.

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 


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Δημοσιεύτηκε: 28/02/2018 14:06

Τυπώθηκε: 28/02/2018 21:27

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/477651

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