Μήνυση Αμβρόσιου για θεατρική παράσταση

Μήνυση κατά των υπευθύνων της θεατρικής παράστασης «Jesus Christ Superstar», που ανεβαίνει στο θέατρο "Ακροπόλ" υπέβαλε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

Σε ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο αναφέρει:

"_Από της 9ης Φεβρουαρίου ε.έ. μια νέα ολομέτωπη και, συγχρόνως, ασεβέστατη επίθεση εναντίον της αμωμήτου ημών Πίστεως, ενεργείται! Στο Θέατρο «ΑΚΡΟΠΟΛ» των Αθηνών παίζεται το θεατρικό έργο «Jesus Christ Superstar» !

_____«Πιο συγκεκριμένα εν λόγω παράσταση παρουσιάζει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως μέλος της κοινότητας των ΧΙΠΙΣ, κοινότητα προσώπων, που έχει ταυτιστεί με σεξουαλικά όργια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Περαιτέρω στην παράσταση αυτή διακωμωδείται το γεγονός της Σταύρωσης του Κυρίου. Στην παράσταση παρουσιάζεται επίσης γυναίκα με το όνομα Μαρία Μαγδαληνή, δηλαδή με αναφορά στην Αγία Μαρία Μαγδαληνή, να τραγουδάει στον Ιησού ερωτικό τραγούδι»!

_____Το ασεβέστατο αυτό έργο αναστάτωσε - και πολύ σωστά- τις συνειδήσεις κάποιων εκκλησιαστικών ανδρών καί μερικών-ελαχίστων- λαϊκών. Οι Σεβ. Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ και Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο Σεβ. Γόρτυνος κ. Ιερεμίας δια του Πρωτοσυγκέλλου του, ένας Πρεσβύτερος από τόν Πειραιά, και δύο ευσεβείς Δικηγόροι των Αθηνών έσπευσαν να υποβάλουν μηνύσεις κατά των υπευθύνων.

_____Εμείς, με τη σειρά μας, ανεμέναμε την ζωηρά και άμεση αντίδραση δύο παραγόντων!

_______ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ της Δικαστικής Αρχής, η οποία χρέος της έχει να προστατεύει την Ορθοδοξίαν, ως «επικρατούσαν Θρησκείαν», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Συντάγματος.

Η Δικαστική Αρχή επίσης οφείλει, έστω και τώρα, να εφαρμόσει τις διατάξεις 198 και 199 του Ποινικού Κώδικος.

_____ΑΛΛΑ ΚΑΙ της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως, της ΔΙΣ!

Από της πρώτης στιγμής αναμέναμε την άμεση αντίδραση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία εξ ορισμού οφείλει να προστατεύει την Αγία Ορθοδοξία μας. Ο Θεμελιωτής της Εκκλησίας Ιησούς, ο Σωτήρ του κόσμου Χριστός, ο υπέρ ημών Σταυρωθείς Κύριός μας, ο Νυμφίος της Εκκλησίας, εξυβρίζεται, ταπεινώνεται, ευτελίζεται! Εκ παραλλήλου και αγιασμένες Μορφές της Ορθοδοξίας μας επίσης καθυβρίζονται! Το περιεχόμενον της Πίστεώς μας αλλοιώνεται! Οι Ταγοί της Εκκλησίας μας έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ό,τι το καθήκον τους επιβάλλει!

________Διότι πως να ανεχθούμε και πως να σιωπήσουμε, όταν στο σατανικό αυτό έργο αρνούνται την Θεότητα του Χριστού μας! Τον θεωρούν ένα άνδρα ανασφαλή «....που δεν γνωρίζει πως να διαχειριστεί τους καρπούς της διδασκαλίας του, πέφτοντας στην παγίδα ενός "ανθρώπινου" ναρκισσισμού, που τον παρασύρει σε λανθασμένες επιλογές και "ανθρώπινες" αδυναμίες....».

Αλλά στη βεβήλωση αυτή του Χριστού μας περιπλέκουν και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή! «Όχι στα γόνατα ως η πόρνη να ζητάει συγχώρεση, ούτε πίσω του ως γυναίκα, που πρέπει να αντιληφθεί την θέση της, αλλά δίπλα του. Ως σύντροφο και έμπιστη, που προσπαθεί να τον βoηθήσει, όπως όταν στο I don't know how to love him τραγουδάει τον έρωτά της για τον Ιησού, που είναι άντρας, είναι απλά ένας άντρας και είχα πολλούς άντρες μέχρι τώρα.... Ντελίριο ασέβειας», γράφουν κοσμικοί άνθρωποι! (Θανάσης Κρεκούκιας).

___________Ανέμενα, ανέμενα, ανέμενα μέχρι σήμερα! Οπότε μη αντέχοντας άλλο να περιμένω την ενέργεια της εκκλησιαστικής Διοικήσεως, δηλ. της Δ.Ι.Σ., σήμερα 23 Φεβρουαρίου, σηκώθηκα από το κρεββάτι, όπου μια ίωση με έχει καθηλώσει, και υπέβαλα κι' εγώ μήνυση «Ενώπιον των Αρμοδίων Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών», μόνο και μόνο για να κατασιγάσω την συνείδησή μου!

______Τα γυαλιά, δυστυχώς (ή ευτυχώς;), μας έβαλαν οι Χριστιανοί της Λευκορωσίας! Εκεί «μετά από παράπονα, που εκφράστηκαν, η Λευκορωσία απαγόρευσε τις παραστάσεις της διάσημης ροκ όπερας «Jesus Christ Superstar», το οποίο χαρακτηρίσθηκε «βλάσφημο»."

______Τα υπόλοιπα ας τα ρυθμίσει ο Θεός!

+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 26 Φεβρουαρίου 2018