Πάτρα: Επιστημονική ημερίδα από το 49ο Δημοτικό και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, θέτει υπό την αιγίδα της επιστημονική ημερίδα που συνδιοργανώνει το 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+, με θέμα :«Future Inventors- New Discoveries” (βασισμένο στις μεθόδους της STEAM εκπαίδευσης). Όπως αναφέρει ανακοίνωση του σχολείου:

Το F.I.N.D (Future Inventors, New Discoveries) είναι ένα Erasmus+ KA2 project που υλοποιεί το 49ο Δημοτικό Σχολείο με άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Αγγλία).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 8:30 έως 14.00 στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Let’s find the education of our future, through STEAM process»

«Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση του μέλλοντος μέσω της μεθόδου STEAM»

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί της Ε΄τάξης των σχολείων της 6ης περιφέρειας του Ν. Αχαΐας (σχολικός σύμβουλος κος Π. Καραγιάννης) , όλοι οι εκπαιδευτικοί του 49ου Δημ. Σχολείου Πατρών καθώς και οι εταίροι-εκπαιδευτικοί των σχολείων από Αγγλία, Μάλτα, Πολωνία, Ιταλία και Νορβηγία που βρίσκονται στην πόλη μας στο πλαίσιο της 4ης διακρατικής συνάντησης του σχεδίου Erasmus+

Λίγα λόγια για τη μέθοδο STEAM

Η εκπαίδευση από τα τέλη του 20ου αιώνα έως και σήμερα, φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική διαδρομή από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι σύγχρονες κοινωνίες αναγνωρίζοντας ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να ακολουθήσει τις αλλαγές που συντελούνται με ταχύτατους ρυθμούς και την ταχύτατη απαξίωση των γνώσεων, προχωρούν συνεχώς σε αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εισάγοντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας.

Οι ΗΠΑ από το 2006, βλέποντας να χάνουν τον ανταγωνισμό στην οικονομία από άλλες ανερχόμενες δυνάμεις αλλά και τις συνεχόμενες χαμηλές μαθητικές επιδόσεις στους τομείς της επιστήμης και των μαθηματικών, εισήγαγαν στην εκπαίδευση την καινοτομία STEM και STEAM.Η εκπαίδευση STEAM περιλαμβάνει τη συμπερίληψη της τέχνης (Art) στη STEM, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τον κριτικό στοχασμό σε όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης. Η προσέγγιση STEAM προωθεί αποτελεσματικά τη δημιουργική, κριτική και αποκλίνουσα σκέψη.

Παράλληλα η αξιοποιήσει του στη διδακτική πράξη συμβάλλει όχι μόνο στην εξωτερική μεταρρύθμιση του σχολείου, αλλά και στην εσωτερική καθώς: η διδασκαλία και η μάθηση να στηρίζονται στην έρευνα αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας δράσης (δρω, παρατηρώ, στοχάζομαι, αναθεωρώ), αξιοποιούνται τα βιώματα και εμπειρίες των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, προωθείται η μαθητοκεντρική διδασκαλία, αναπτύσσεται ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών με ενσωματωμένες στη διδασκαλία τις ψηφιακές τεχνολογίες, αναπτύσσονται οριζόντιες ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών.

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση του STEAM στη διδακτική πράξη απαραίτητη είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων εκπαίδευσης στη μεθοδολογία STEAM. Προς αυτή την κατεύθυνση στη χώρα μας αρκετά Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν εντάξει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τους Προγράμματα STEAM με στόχο τη συστηματική επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο επιστημονικό πεδίο του STEM.