Νέοι φοιτητές αναπτύσσουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με τη ...βοήθεια του ΤΕΙ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδος δημοσιοποιεί σήμερα τις λεπτομέρειες του έργου «Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship» - i3, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει νέους, φοιτητές και αποφοίτους σχολών να αναπτύξουν δική τους επιχειρηματική πρωτοβουλία αφού πρώτα εκπαιδευτούν από ειδικούς πάνω σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η Συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στο χώρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), Μαιζώνος 200, στην Πάτρα, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ.μ. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Καθηγητή κ Σπύρο Συρμακέση, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.