ΠΗΓΑΜΕ ΠΑΝΘΕΟΝ ΚΙ ΑΦΕΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟ SUMMER LOVE ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ (MH ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ CALL ME BY YOUR NAME!)

Το περιμέναμε πως ο δημιουργός των ταινιών «I am Love» και «Α bigger splash», δηλαδή ο τόσο στυλάτος ανατόμος των ανθρωπίνων σχέσεων και ιδιοσυγκρασιών Λούκα Γκουαντανίνο θα μας κέρδιζε πάλι- άλλωστε το τελευταίο του ρομάντζο «Call me by your name- Να με φωνάζεις με το όνομά σου» συγκαταλέγεται σε λίστες με τα καλύτερα φιλμ της σαιζόν, έχει ξανά φόντο την πολυαγαπημένη του Ιταλία σε μεγάλες ομορφιές ενώ οδεύει στα Οσκαρ με τέσσερις υποψηφιότητες (καλύτερης ταινίας, πρωταγωνιστή, σεναρίου, τραγουδιού). Κι έτσι χαζέψαμε με τις εξοχές, τα νερά, τα αγγίγματα, τις ματιές αλλά και το τρυφερό σμίξιμο των κεντρικών ηρώων, που υποδύονται ο 22χρονος νεουορκέζος Τιμοτέ Σαλαμέ και ο 31χρονος καλιφορνέζος Αρμι Χάμερ.

Μιλάμε για σινεμά όπου η αισθητική κρατάει τα ηνία της πρόκλησης των συναισθημάτων. Η καλοκαιρινή ραστώνη της παραδοσιακής Ιταλίας μέσα σε παλαιική αγροικία με κτήμα οπωροκηπευτικών και οι ποδηλατάδες στα δάση και τα ποτάμια με στάσεις στα σοκάκια της μεγάλης γειτονικής πόλης είναι το σκηνικό. Η εποχή των αρχών του ’80 με τις disco επιτυχίες, τη χαίτη στα μαλλιά και την ανάλογη ένδυση ενισχύει το όλο κλίμα. Οι εραστές εντελώς διαφορετικής στόφας: Ο ένας, 17χρονος πιτσιρικάς που πρωτοανακαλύπτει το σεξ, μικροκαμωμένος, νευρικός, ανήσυχος και μουσική ιδιοφυία. Ο άλλος μεταπτυχιακός φοιτητής κι ερευνητής της ιστορίας και της αρχαιολογίας, πανύψηλος και λαμπερός-προφανώς ο ορισμός της American beauty.

Η ταινία δεν σε προκαταλαμβάνει για gay έρωτα, καθώς και τα δυο πρόσωπα σχετίζονται με γυναίκες και αρχικά συγκρούονται, λειτουργώντας με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όταν ο μικρός εκδηλώνει το πάθος του με έναν αφοπλιστικά αυθεντικό και αμήχανο κώδικα, καθώς παραδίνεται στον λαμπερό κι εγκάρδιο «αμερικάνο» με τη χαλαρή διάθεση κόντρα στο δικό του οικογενειακό περιβάλλον της πολυπολιτισμικής ευρωπαικής διανόησης, η σχέση κλιμακώνεται πολύ αποκαλυπτικά σε χειρονομίες, υποσχέσεις, φιλιά και σεξ. Ο Γκουαντανίνο παρουσιάζει μια καλοκαιρινή αγάπη τόσο τρυφερά και ανθρώπινα ώστε ξεφεύγει εντελώς από τα κλισέ των ομοφυλοφυλικών ταινιών που έχουμε δει ως τώρα. Οι τύποι αυτοί άλλωστε δεν φαντάζουν καθόλου θηλυπρεπείς, είναι σαν να βρήκαν μεταξύ τους τη μεγάλη «εξαίρεση». Η ένωση αυτή είναι αφόρητα γλυκιά και με άδοξο –πλην προδιαγεγραμμένο- τέλος. Με μήνυμα πως πρέπει οπωσδήποτε να ζήσεις την αγάπη όπου κι αν τη βρεις, όσο κι αν κρατήσει, γιατί μετά θα θρηνείς και θα τραυματιστείς για την υπόλοιπη ζωή σου. Και το ανατρεπτικό είναι πως αυτή την άποψη αρθρώνουν στην οθόνη οι ίδιοι οι γονείς του νεαρού.

Με λίγα λόγια, σπεύστε στο Πάνθεον ως και την Τετάρτη, αν θέλετε να δείτε «κάτι άλλο», που συνήθως δεν ανθίζει στο Χόλιγουντ. Οι δυο πρωταγωνιστές δεν προλαβαίνουν τις φωτογραφίσεις σε διάσημα περιοδικά όπως GQ, Hollywood Reporter, Out κ.α.