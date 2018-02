Πού θα πάει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας; Στην "Μορφή του Νερού", στις "Πινακίδες" ή μήπως στο "Τρέξε!"

Πλησιάζει η 90η απονομή των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και επιστημών και όσο να είναι, το ενδιαφέρον και η αγωνία των σινεφίλ όλο και αυξάνεται. Η απονομή είναι την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 (περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 5/3, ώρα Ελλάδος).

Όπως διαβάζαμε σ’ ένα κείμενο του σάιτ του Αμερικανικού περιοδικού Entertainment Weekly που μάλιστα κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, μ’ ένα εξαιρετικό διπλό τεύχος αφιερωμένο στα 90 χρόνια των Όσκαρ με ωραίες ιστορίες και φωτογραφίες (θα το βρείτε και στην Πάτρα στο Κέντρο Τύπου στη Γούναρη), η δημοσιογράφος – κριτικός του εντύπου που ασχολείται με το ρεπορτάζ των βραβείων, έγραψε ότι φέτος η μεγάλη κατηγορία της καλύτερης ταινίας παραμένει πραγματικά ανοιχτή σε στοιχήματα και η όποια πρόβλεψη για νικητή ίσως και να είναι παρακινδυνευμένη.

Λογικά το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας πιθανόν να πάει στο «The Shape of Water – Η Μορφή του Νερού» του Μεξικανού Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (παίζεται για 2η εβδομάδα στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε), μία πράγματι ξεχωριστή ταινία με ωραίους ρόλους και ερμηνείες (δεν είναι τυχαίο που έχει 3 υποψηφιότητες από τις συνολικά 13 για ‘Όσκαρ, στις κατηγορίες των ηθοποιών, Σάλι Χόκινς για α’ γυναικείο, Οκτάβια Σπένσερ για β’ γυναικείο και Ρίτσαρντ Τζέκινς για β’ ανδρικό) κι ένα στόρι που μόνο ο Ντελ Τόρο θα σκαρφιζόταν και θα υποστήριζε με τέτοιο τρόπο συνδυάζοντας το ρομάντζο, κάποια κωμικά στοιχεία, σινεφίλ αναφορές, στοιχεία φαντασίας ακόμη και κατασκοπικού θρίλερ, ώστε να μοιάζει...πιστευτό.

Διότι όντως αν προσπαθήσεις να εξηγήσεις την ταινία αυτή και το στόρι της σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μία μουγκή κοπέλα που δουλεύει καθαρίστρια σ’ ένα ερευνητικό κέντρο στις αρχές του ’60 στις ΗΠΑ, μ’ ένα αμφίβιο πλάσμα του Αμαζονίου, με αναθρωπόμορφα χαρακτηριστικά, με τη…λογική δεν θα βγάλεις άκρη. Κάποιοι είπαν ότι ο Ντελ Τόρο έχει φτιάξει μία όμορφη μεν ταινία που όμως είναι και λιγάκι «αχταρμάς», που στο τέλος γίνεται περιπετειώδες θρίλερ. Έχει πάντως κι έναν εξαιρετικό Μάικλ Σάνον στο ρόλο του κακού που περιέργως δεν χώρεσε στις υποψηφιότητες.

Πάντως πιο σίγουρη θεωρείται η επικράτηση στην κατηγορία της σκηνοθεσίας και ίσως λιγότερο στο Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αν και πιθανόν τα 2 αυτά βραβεία να πάνε πακέτο.

Η «Μορφή του νερού» όπως θυμίζει το Entertainment Weekly έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, με το Bafta σκηνοθεσίας και με τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών και Σκηνοθετών τα οποία έχουν βαρύνουσα σημασία. Στο box office τα έχει επίσης πάει ικανοποιητικά καλά με 55 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής συν άλλα 41 από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελλάδα ήδη έχει περάσει τα 30.000 εισιτήρια.

Καραδοκεί ωστόσο το εξαιρετικό φιλμ του Μάρτιν Μακ Ντόνα «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» με την Φράνσες Μακ Ντόρμαντ και τον Σαμ Ρόκγουελ που έχει κερδίσει την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας, το Bafta και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών για το ensemble cast. Είναι πράγματι μία σπουδαία ταινία με «πυγμή» και συγκίνηση και ίσως κάνει την ανατροπή στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας (θεωρείται σίγουρο ότι οι Μακ Ντόρμαντ και Ρόκγουελ στον α’ γυναικείο και στον β’ ανδρικό αντίστοιχα θα σαρώσουν τα Όσκαρ). Εισπρακτικά στις ΗΠΑ έχει φτάσει τα σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 65 από τον υπόλοιπο κόσμο ενώ στη χώρα μας ήδη έχει κόψει πάνω από 70.000 εισιτήρια.

Από την άλλη όπως αναφέρει το Entertainment Weekly, υπάρχει και η εξαιρετική «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν, το πολεμικό αυτό φιλμ που έχει γυριστεί με τρόπο που θυμίζει παλιό filmmaking όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις μήπως γίνει η πιο μεγάλη ανατροπή και το Όσκαρ της μεγάλης κατηγορίας πάει τελικά στην σούπερ έκπληξη, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του μαύρου Αμερικανού δημιουργού Τζόρνατν Πιλ «Τρέξε! – Get Out!» που είχαμε δει και στην Πάτρα την άνοιξη στα Odeon Entertainment.

Η «Lady Bird» της Γκρέτα Γκέργουικ που θα δούμε από 1η Μαρτίου στην Ελλάδα και το τρυφερό και πολύ συναισθηματικό «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» του 46χρονου Ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο που σε εισπράξεις έχει φτάσει τα 15 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ συν άλλα 13 από τον υπόλοιπο κόσμο (στην Ελλάδα το έχουν δει περίπου 14.000 θεατές έως τώρα) αξίζουν πραγματικά το βραβείο Όσκαρ της καλύτερης ταινίας αλλά είναι δύσκολο και θεωρούνται ως τελείως outsider.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

"Call me by Your name".