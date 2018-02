Στις 15/3 στις Ελληνικές αίθουσες το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ της 89χρονης Ανιές Βαρντά, "Πρόσωπα & Ιστορίες"

Από την εταιρεία διανομής One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 η ταινία φαινόμενο της πρόσφατα βραβευμένης με Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας της, Ανιές Βαρντά και του διεθνώς αναγνωρισμένου φωτογράφου και εικαστικού JR, με τίτλο «Πρόσωπα & Ιστορίες - Visages Villages/Faces Places» που είναι υποψήφια στην 90η απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Μάλιστα η γεννημένη στις 30 Μαΐου 1928 (σε λίγο καιρό θα συμπληρώσει αισίως τα 90 της χρόνια) Ανιές Βαρντά είναι η γηραιότερη υποψήφια για Όσκαρ.

Η συγκεκριμένη ταινία που συμπεριλήφθηκε στις 10 καλύτερες ταινίες του 2017 από το περιοδικό Time και το περιοδικό Entertainment Weekly, έκανε την Παγκόσμια Πρεμιέρα της στο επίσημο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών αποσπώντας το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (ανάμεσα στα ντοκιμαντέρ σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ) και συνέχισε τη σημαντική φεστιβαλική πορεία της στα Φεστιβάλ του Τορόντο, όπου κέρδισε το Βραβείο Κοινού, της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Σαν Σεμπαστιάν καθώς και του εκλεκτικού Τέλιουραϊντ – Telluride στο Κολοράντο των ΗΠΑ, ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Η ταινία «Πρόσωπα & Ιστορίες» αποτελεί την επίσημη ταινία έναρξης του επετειακού 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που ξεκινάει στις 2 Μαρτίου 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστεί και αφιέρωμα στο έργο της Ανιές Βαρντά, ενώ όπως προείπαμε το φιλμ θα βγει στις αίθουσες σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις 15 Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την καλλιτεχνική επιτυχία, η ταινία συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Γαλλικού σινεμά στις ΗΠΑ για το 2017 και οι προβολές της συνεχίζονται τέσσερις μήνες μετά την έξοδό της!

H βετεράνος δημιουργός Ανιές Βαρντά, μία από τις εμβληματικές φιγούρες του κινήματος της Νουβέλ Βαγκ, και ο διεθνώς αναγνωρισμένος 33χρονος φωτογράφος και εικαστικός JR συνεργάστηκαν στη σκηνοθεσία αυτού του μαγευτικού οδοιπορικού που συνδυάζει το ντοκιμαντέρ με την ταινία δρόμου.

Συγγενικές ψυχές, η Βαρντά και ο JR μοιράζονται το πάθος για τις εικόνες και πώς αυτές δημιουργούνται, παρουσιάζονται και μοιράζονται.

Μαζί, ταξιδεύουν σε χωριά της Γαλλίας στο φορτηγό – φωτογραφικό θάλαμο του JR, συναντούν ντόπιους, καθημερινούς ανθρώπους, μαθαίνουν τις ιστορίες τους και δημιουργούν τεράστια πορτρέτα τους. Οι φωτογραφίες τοποθετούνται σε τοίχους σπιτιών, σε αχυρώνες, σε εργοστάσια, ακόμα και σε τρένα, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη φύση και την ιστορία όσων φωτογραφίζουν αλλά και των ίδιων των δημιουργών.

Η ταινία «Πρόσωπα & Ιστορίες» καταγράφει αυτές τις ζεστές και απρόβλεπτες συναντήσεις και το αποτύπωμα που αφήνουν, καθώς και τη φιλία που ολοένα και δυναμώνει ανάμεσα στους δυο σκηνοθέτες που όσο ταξιδεύουν εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο ο ένας τον άλλον.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας αριστουργηματικός ύμνος στην ομορφιά των απλών ανθρώπων και των απρόσμενων ιστοριών τους και βέβαια στην υπέρτατη αξία της μνήμης, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Ανιές Βαρντά είχε παντρευτεί τον γνωστό Γάλλο σκηνοθέτη Jacques Demy με τον οποίο γνωρίστηκαν το 1958 στο Παρίσι και παρέμειναν μαζί έως το θάνατο του, το 1990. Είναι εξαδέλφη του Ελληνογάλλου ζωγράφου με ρίζες από την Σμύρνη της Μικράς Ασίας, Jean Varda. Η Varda έχει 2 παιδιά, μία κόρη, την Rosalie Varda με τον Antoine Bourseiller κι ένα γιο, τον Mathieu από τον γάμο της με τον Jacques Demy.

Έγραψαν για την ταινία:

«Σε αυτό το γεμάτο ζωντάνια ντοκιμαντέρ, η θρυλική 89χρονη σκηνοθέτης της Νουβέλ Βαγκ, Ανιές Βαρντά συνεργάζεται με τον 34χρονο Γάλλο εικαστικό δρόμου JR. Διασχίζουν τη γαλλική ύπαιθρο στο φορτηγάκι του JR, ένα μίνι φωτογραφικό στούντιο εξοπλισμένο να βγάζει και να τυπώνει πολύ μεγάλων διαστάσεων φωτογραφίες. Το αποτέλεσμα είναι μια αξιοθαύμαστη, δημιουργία που συνδέει τους ανθρώπους με το τοπίο στο οποίο ζουν και ταυτόχρονα φτιάχνει και ένα χώρο στον ίδιο τόπο και για τον καλλιτέχνη». Stephanie Zackarek, Top 10 Movies of 2017 TIME Magazine

«Ένα προσκύνημα γεμάτο χαρά για την ανάγκη μας να δημιουργούμε τέχνη και να γιορτάζουμε τη ζωή». Screen

«Ένα δυνατό, ουσιαστικό και επαναστατικό έργο. Αξέχαστο». Α.Ο. Scott, NY Times Critics’ Pick

«Η Ανιές Βαρντά δημιουργεί ένα αυτό-αναφορικό θαύμα, μία σχεδόν τέλεια μελέτη τόπων και προσώπων». ***** Guardian

«Απόλυτη τελειότητα. Δεν έχετε δει ποτέ τέτοια ταινία». **** Peter Travers Rolling Stone

«Βαθμός Α! Η Ανιές Βαρντά και ο JR είναι ένα δίδυμο που θα μείνει στην Ιστορία». Indiewire

«Μια βαθιά πολιτική αλλά και ανάλαφρα τονωτική ταινία από τη μάγο του ανθρωπισμού, Ανιές Βαρντά». Variety

«Καθαρή ευχαρίστηση». **** Washington Post

«Συγκινητική». **** RogerEbert.com

«Απολαυστική». **** Boston Globe

Καλύτερο ντοκιμαντέρ του 2017: Vanity Fair, Indiewire, Huffington Post, Vulture, Rolling Stone, New Yorker.

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ του 2017 για τις Ενώσεις Κριτικών: Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο.

*Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ