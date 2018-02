Κλεμμένη η "μορφή του νερού"; Αγωγή για τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας από βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα

Αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων έχει καταθέσει η οικογένεια ενός θεατρικού συγγραφέα βραβευμένου με Πούλιτζερ, εναντίον του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και της Fox Searchlight, υποστηρίζοντας πως η ταινία «The Shape of Water», που είναι υποψήφια για όσκαρ, είναι μια παρόμοια δουλειά με ένα έργο του 1969.

Ο Ντέιβιντ Ζίντελ, γιος του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Πολ Ζίντελ, υπέβαλε τη μήνυση την Τετάρτη αναφέροντας πως η ταινία του ντελ Τόρο, που είναι υποψήφια για τα περισσότερα όσκαρ φέτος, έχει «εκμεταλλευτεί» το έργο « Let Me Hear You Whisper» και πως θα έπρεπε να έχει αναφερθεί το όνομα του πατέρα του.

Η μήνυση, που κατατέθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τα βραβεία της Ακαδημίας στις 4 Μαρτίου, τα οποία θα μεταδώσει ζωντανά η Cosmote Tv, περιγράφει τις ομοιότητες σε έννοιες, χαρακτήρες, θέματα και σημεία της πλοκής. Η ταινία «The Shape of Water» που έχουν συνυπογράψει ο ντελ Τόρο και η Βανέσσα Τέιλορ, αναφέρει την ιστορία μιας καθαρίστριας σε ένα εργαστήριο της Βαλτιμόρης τη δεκαετία του ‘60, που ερωτεύεται ένα θαλάσσιο πλάσμα που προσπαθεί να διασώσει. Το « Let Me Hear You Whisper», το οποίο προβλήθηκε ως τηλεοπτική παραγωγή πριν από σχεδόν 50 χρόνια, αφορά επίσης μία γυναίκα που εργάζεται σε ένα εργαστήριο και δένεται με ένα θαλάσσιο πλάσμα, το οποίο και προσπαθεί να σώσει.

«Η ταινία λέει μία ιστορία που είναι ουσιαστικά παρόμοια και σε πολλές περιπτώσεις πανομοιότυπη με εκείνη της τηλεοπτικής παραγωγής» γράφουν οι δικηγόροι του Ζίντελ στη μηνυτήρια αναφορά, επικαλούμενοι «συντριπτικές ομοιότητες»» που είναι «υπερβολικά έντονες για να τις αγνοήσει κανείς».

Η καταγγελία, η οποία ζητά αποζημίωση και τμήμα των κερδών της ταινίας που έχει ήδη πάνω από 70 εκατομμύρια εισπράξεις στο box office, σημειώνει πως και τα δύο έργα αναφέρονται στη δεκαετία του ‘60 κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου σε ένα μυστικό εργαστήριο που διεξάγει πειράματα για στρατιωτικούς σκοπούς. Και οι δύο πρωταγωνιστές είναι άγαμοι και εσωστρεφείς καθαρίστριες που δουλεύουν σε εργαστήρια, αναφέρει η μήνυση, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και παράλληλοι χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων ένας φίλος συνάδερφος, ο επιβλέπων, ένας επιστήμονας και το υδρόβιο πλάσμα.

iefimerida