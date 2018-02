Παίζεται και στην Πάτρα το νέο φιλμ του Κλιντ Ίστγουντ «Αναχώρηση για Παρίσι 15.17»

Tι κι αν ηλικιακά έχει πατήσει τα 87 του χρόνια και οδεύει στα 88, ο Κλιντ Ίστγουντ συνεχίζει να είναι ακμαίος και δημιουργικός και η νέα του ταινία, βασισμένη σε αληθινά περιστατικά όπως και οι προηγούμενες του, το «Sully» και η μεγάλη εμπορική επιτυχία «Ελεύθερος Σκοπευτής» που είχαμε δει και στην Πάτρα, έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα, και στην Πάτρα, στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη (προβάλλεται στις 18.15 και στις 20.00) καθώς και στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, την Πέμπτη 22/2/2018, σε διανομή της Tanweer.

Ο λόγος για το φιλμ «Αναχώρηση για Παρίσι 15.17» που ήδη στις ΗΠΑ όπου προβάλλεται από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 έχει φτάσει σε εισπράξεις τα σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία «The 15:17 to Paris» έχει για σκηνοθέτη και παραγωγό τον βραβευμένο με Όσκαρ Clint Eastwood ενώ το σενάριο υπογράφει η Dorothy Blyskal, βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Soldiers» των Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler and Alek Skarlatos.

Tο ενδιαφέρον με την συγκεκριμένη ταινία που ωστόσο δεν φαίνεται να επαναλαμβάνει την μεγάλη επιτυχία του «Ελεύθερου Σκοπευτή», είναι ότι έχει για πρωταγωνιστές τους ίδιους τους Stone, Sadler and Skarlatos, τα τρία πρόσωπα που σταμάτησαν την τρομοκρατική επίθεση στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του τραίνου στη Γαλλία το 2015 και έγιναν ήρωες καθώς γλύτωσαν πολύ κόσμο. Παίζουν επίσης στην ταινία οι Judy Greer και Jenna Fischer.

Η ταινία «The 15:17 to Paris» βγήκε από το στούντιο της Warner Bros Pictures. Η νέα αυτή κινηματογραφική δημιουργία του γερόλυκου του Αμερικανικού σινεμά, Κλιντ Ιστγουντ είναι η δική του ματιά πάνω στη σύγχρονη τρομοκρατία. Τον Αύγουστο του 2015, οι Αμερικανοί Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος και Σπένσερ Στόουν, φίλοι από διαφορετικά τμήματα του Αμερικανικού Στρατού, βρίσκονταν στο τρένο που κατευθυνόταν από τις Βρυξέλλες προς το Παρίσι, όταν ένα τρομοκράτης του ISIS επιβιβάστηκε φορτωμένος με αρκετά πολεμοφόδια για να εξοντώσει και τους 500 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Μόνο που δεν υπολόγιζε στη σωτήρια παρέμβαση των τριών ανδρών, οι οποίοι έβαλαν στόχο να τον αφοπλίσουν και να τον ακινητοποιήσουν.

Ο Σάντλερ ήταν φοιτητής κολεγίου, ο Ελληνικής καταγωγής Άλεκ Σκαρλάτος μέλος της Εθνοφρουράς του Όρεγκον των ΗΠΑ και ο Στόουν αεροπόρος στην Πολεμική Αεροπορία. Η ιστορία αυτής της τρομερής πράγματι περιπέτειας, που ήταν πρωτοσέλιδη είδηση στον Τύπο διεθνώς, έδωσε το έναυσμα στον πάντα ενεργό και καλλιτεχνικά ανήσυχο Κλιντ Ίστγουντ να φτιάξει μία νέα ενδιαφέρουσα ταινία.

Αν και πολυσυζητημένος λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων (ο Ρεπουμπλικάνος Ίστγουντ είναι υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ), ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για τους «Ασυγχώρητους» και το συγκλονιστικό «Million Dollar Baby», επανήλθε στο προσκήνιο με μια νέα ταινία ηρωισμού.

Να προσθέσουμε ότι στις 24 Αυγούστου του 2015, οι 3 άνδρες - σωτήρες τιμήθηκαν με το μετάλλιο της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής για τις πράξεις τους από τον τότε Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Μάλιστα παρότι η απονομή βιντεοσκοπήθηκε εκείνη τη μέρα, επειδή οι γωνίες λήψης ήταν περιορισμένες, η τελετή αναπαραστάθηκε εξ ολοκλήρου στο Μέγαρο των Ηλυσίων, για τις ανάγκες της ταινίας.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ