Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

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21/02/2018 21:04

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ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΗΡΑΣ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΡΙΛΗ)

ΕΤΩΝ 90

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΕΡ ΚΑΝΕ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΡΙΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΙΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & XΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΦΗ χηρα ΙΩΑΝ. ΚΡΙΛΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΚΙΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΤHN KYΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ MHNA B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟY ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟY

ΕΤΩΝ 81

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 88

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΛΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ  ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε: 21/02/2018 21:04

Τυπώθηκε: 22/02/2018 06:41

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/476814

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