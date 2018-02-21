Μνημόσυνα που θα γίνουν την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΗΡΑΣ ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΡΙΛΗ)
ΕΤΩΝ 90
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΠΕΤΕΡ ΚΑΝΕ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΡΙΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΙΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & XΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΦΗ χηρα ΙΩΑΝ. ΚΡΙΛΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΚΙΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤHN KYΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ MHNA B’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟY ΒΑΣ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟY
ΕΤΩΝ 81
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 88
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΪΛΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ,ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]