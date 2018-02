Στα φαβορί Γκάρι Όλντμαν, Aλ. Τζάνει, Φράνσις Μακντόρμαντ & Σαμ Ρόκγουελ, τα φετινά βραβεία BAFTA

Ο Βρετανός ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν βραβεύτηκε την Κυριακή 18/2/2018 στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βρετανικών βραβείων κινηματογράφου, με το Bafta καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» όπου υποδύεται τον μέγα πολιτικό άνδρα της Αγγλίας Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο Όλντμαν όπως αναμενόταν επικράτησε των Ντάνιελ Ντέι Λούις (Αόρατη Κλωστή), Ντάνιελ Καλούγια (Τρέξε!), Τζέιμι Μπελ (Τα αστέρια δεν πεθαίνουν στο Λίβερπουλ) και του θαυμάσιου Τιμοτέ Σαλαμέ (Να με φωνάζεις με το όνομά σου).

Την ίδια ώρα, στην Αμερικανίδα ηθοποιό Φράνσις Μακντόρμαντ απονεμήθηκε το βραβείο Bafta καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι). Η συγκεκριμένη ταινία κέρδισε και το Bafta πρωτότυπου σεναρίου (το υπογράφει ο σκηνοθέτης της ταινίας Μάρτιν Μακ Ντόνα που είναι Βρετανός) καθώς και τα Bafta καλύτερης ταινίας, καλύτερης Βρετανικής ταινίας και β’ ανδρικού ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ.

Η Αμερικανίδα Μακντόρμαντ αναδείχθηκε νικήτρια έναντι των άλλων συνυποψήφιων της: της Άνετ Μπένινγκ (Τα αστέρια δεν πεθαίνουν στο Λίβερπουλ), της Μάργκοτ Ρόμπι (Εγώ, η Τόνια), της Σάλι Χόκινς (Η μορφή του Νερού) και της Σαόρσι Ρόναν (Lady Bird).

Το Βρετανικό Όσκαρ – Bafta του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου πήγε στον 89χρονο Τζέιμς Άιβορι για το «Call Me by Your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο που είναι και το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ στην ίδια κατηγορία (προβάλλεται στην Πάτρα στο Πάνθεον).

Να προσθέσουμε ότι ο θρύλος Άιβορι με το Bafta που κέρδισε, έγινε ο γηραιότερος νικητής – κάτοχος του συγκεκριμένου βραβείου (στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου της χρονιάς)

«Η Πιο σκοτεινή ώρα» κέρδισε και το Bafta καλύτερου μακιγιάζ, η «Μορφή του νερού» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που παίζεται στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, από τις 12 συνολικά υποψηφιότητες απέσπασε 3 βραβεία, το Bafta καλύτερης σκηνοθεσίας, το Bafta καλύτερης μουσικής για το θαυμάσιο μουσικό σκορ του Ελληνογάλλου Αλεξάντρ Ντεσπλά και το Bafta καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης/σκηνικών.

Το «Coco» πήρε το βραβείο του καλύτερου animation φιλμ, η «Αόρατη κλωστή» αυτό των κοστουμιών, η «Δουνκέρκη» τα Bafta ήχου και φωτογραφίας, το «Blade Rummer 2049» το βραβείο των ειδικών εφέ και το «Baby Driver» το Bafta καλύτερου μοντάζ και η «Υπηρέτρια» του Παρκ Τσαν-Γουκ το βραβείο της ξενόγλωσσης ταινίας.

Το Bafta γυναικείου ρόλου κέρδισε το απόλυτο φαβορί, η 58χρονη Άλισον Τζάνει για το «Εγώ, η Τόνια» που στην Πάτρα είδαμε στο Πάνθεον. Ο μαύρος ηθοποιός του «Τρέξε!» Ντάνιελ Καλούγια κέρδισε το Bafta ανερχόμενου σταρ, βραβείο που ψηφίζεται από το κοινό ενώ το Bafta καλύτερου ντοκιμαντέρ δόθηκε στο φιλμ "Δεν είμαι ο νέγρος σου" του Ραούλ Πεκ.