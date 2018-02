Έρχεται τον Απρίλιο η 5η έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ

Η 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ), που συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας.

Η διαδικασία δέσμευσης περιπτέρων έχει ήδη ξεκινήσει και ακολουθείται η λογική της δέσμευσης κατά προτεραιότητα (first come, first served). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου συμμετοχής, την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην έκθεση, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες τους σε τετραγωνικά μέτρα, εξοπλισμό κ.λπ. Για την αρτιότερη οργάνωση της έκθεσης, παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας το αργότερο έως στις 16/4/2018, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.patrasiq.gr(link is external). Για εγγραφές έως 16/3/2018 εφαρμόζεται εκπτωτική τιμολογιακή πολιτική για όλες τις συμμετοχές με εκθεσιακό ή συνεργατικό περίπτερο. Οι συμμετοχές με πόστερ ανακοινώσεων είναι δωρεάν. Αναλυτικές πληροφορίες για τον κανονισμό συμμετοχής παρέχονται στον δικτυακό τόπο: http://www.patrasiq.gr/temp.php(link is external)