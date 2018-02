Η Κεφαλονίτισσα Ελπίδα Σταθάτου με μια παράσταση για τη νευρική ανορεξία στο Λονδίνο

Τη δραματική πορεία μιας γυναίκας εγκλωβισμένης στα δεσμά της νευρικής ανορεξίας, ιστορία εφιαλτική, αληθινή περιπέτεια μιας 30χρονης, «ξεδιπλώνει» στο πλαίσιο του Vault Festival, η Ελπίδα Σταθάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, που μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο μεγαλύτερο παγκοσμίως Φεστιβάλ Θεάτρου, σ' εκείνο του Εδιμβούργου της Σκωτίας, βάλθηκε να κατακτήσει και το Λονδίνο.

Η Κεφαλλονίτισσα Ελπίδα Σταθάτου - ψυχολόγος στις βασικές της σπουδές - θα παρουσιάσει στο VAULT (διμηνιαίο θεατρικό φεστιβάλ που φιλοξενεί στη βρετανική πρωτεύουσα τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς από διάφορα μέρη του πλανήτη) τη θεατρική μεταφορά του βιβλίου της Έρσης Νιότη. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του έργου στην Σκωτσέζικη πρωτεύουσα, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές («αδυσώπητη, ειλικρινής, μαγευτική ερμηνεία»).

«Τον Σεπτέμβρη του 2016 βρέθηκε στα χέρια μου ένα σενάριο της Έρσης Νιότη. Η ιστορία μιας κοπέλας που πάσχει από διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ψυχικής υγείας για περισσότερο από 15 χρόνια. Ένιωσα με την πρώτη φορά πως το έργο αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Δεν είχα ξαναδουλέψει σε κάτι τόσο δύσκολο, όπως είναι ένας μονόλογος, πόσο μάλλον σε ένα τόσο δύσκολο θέμα και στα αγγλικά. Με φόβιζε πάρα πολύ, αλλά η αγάπη μου για το θέμα και το ίδιο το κείμενο ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισα να πάρω το ρίσκο και να συγκεντρωθώ από το μηδέν σε αυτό και ως παραγωγός» εξηγεί η Ελπίδα Σταθάτου.

Ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Λονδίνο, όπου ζει, πήρε από τη συγγραφέα το «ok» της θεατρικής προσαρμογής του βιβλίου και ρίχτηκε στη δουλειά, με συνοδοιπόρο τον σκηνοθέτη Τζο Χάφτον, υποψήφιο για το βραβείο Ολιβιέ.

«Ξεκινήσαμε με μια εβδομάδα παραστάσεων στο Camden. Με μικρό έως ανύπαρκτο budget με βασικό μας όπλο τη σκληρή δουλειά και την αγάπη μας για το έργο. Η παράσταση πήρε πολύ καλές κριτικές και στην συνέχεια έγινε δεκτή στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ο Στεγόσαυρος παίχτηκε στο C Venue Theatre για 20 παραστάσεις. Απέσπασε καταπληκτικές κριτικές και τέθηκε υποψήφιος για το Mental Health Award» λέει η Ελπίδα Σταθάτου.

Έχοντας πλέον περάσει επιτυχώς από την απαιτητική βάσανο του κοινού στο Εδιμβούργο, η καυστική ματιά του Στεγόσαυρου στις συναισθηματικές και διατροφικές διαταραχές που καταστρέφουν τις ζωές πολλών ανθρώπων, θα «διατρέχει» τη σκηνή του Network Theatre, στο Λονδίνο, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου.

«Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και χαρούμενη που θα πάρω μέρος σε ένα τόσο μεγάλο festival κυριολεκτικά στην καρδιά του Λονδίνου. Όμως πάνω απ΄ όλα είμαι περήφανη γιατί μέσα από αυτή τη δουλειά έχω γνωρίσει πολλές γυναίκες με διατροφικές διαταραχές και προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίες μοιράστηκαν μαζί μου τις ιστορίες τους και τον πόνο που πέρασαν μέσα από αυτή την ασθένεια.

Η παράσταση βοήθησε πολύ να νιώσουν λιγότερο μόνες και να ανοιχτούν. Και κάπως έτσι, μέσα από τον "Stegosaurus", ένιωσα ότι έχω κάνει αυτό που θέλω να κάνω σαν ηθοποιός, να αγγίζω τις καρδιές των ανθρώπων που έρχονται να με δουν» λέει η κ. Σταθάτου.

Η Ελπίδα Σταθάτου αυτοπαρουσιάζεται:

«Ονομάζομαι Ελπίδα Σταθάτου. Έχω καταγωγή από την Κεφαλονιά και μεγάλωσα στην Αθήνα. Η πρώτη μου αγάπη σαν παιδί ήταν ο χορός, άρχισα εντατικά στο Δημοτικό και δεν σταμάτησα ποτέ μέχρι τα τέλη Λυκείου. Στη συνέχεια σπούδασα ψυχολογία. Με αφορμή τις σπουδές μου, ξεκίνησα την δική μου θεραπεία πολύ νωρίς. Μέσα από αυτό το ταξίδι πήρα την απόφαση να παρακολουθήσω μαθήματα υποκριτικής.

Άρχισα τις σπουδές μου στην Ελλάδα. Μετά την αποφοίτησή μου ήθελα να ταξιδέψω να μάθω και να δω θέατρο και εκτός της χώρας μου. Κάπως έτσι αποφάσισα να μετακομίσω στο Λονδίνο. Όταν μετακόμισα πήρα κυριολεκτικά μια βαλίτσα και έφυγα χωρίς καν να ξέρω αν θα περάσω σε κάποια δραματική σχολή. Θυμάμαι έδινα audition κάθε εβδομάδα σε όλες τις σχολές του Λονδίνου. Ξεκίνησα με 1 year diploma στην υποκριτική στο London School Of Film, Media and Performance και στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Physical Theatre στο The Bridge Theatre Company γι άλλον έναν χρόνο.

Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που τα κατάφερα και σπούδασα στο Λονδίνο. Οι εμπειρίες και οι παραστάσεις που πήρα καθόρισαν την μετέπειτα ζωή μου. Όταν αποφοίτησα, πέρασα κάποια δύσκολα χρόνια μην ξέροντας πιο είναι το επόμενο βήμα και τι πρέπει να κάνω. Περίμενα τα πράγματα να μου έρθουν και δεν είχα καταλάβει πόσο έπρεπε να κυνηγάω τη δημιουργία η ίδια. Δυστυχώς, δεν στα μαθαίνουν αυτά σε καμία σχολή. Έκανα αρκετά short films, διαφημιστικά, video clips και δούλεψα και με κάποιες θεατρικές ομάδες. Όμως δεν ήμουν εκεί που ήθελα να είμαι. Άρχισα να ψάχνω μόνη μου να πατήσω γερά στα πόδια μου».

Πηγή: ΑΠΕ