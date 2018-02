Οι επώνυμοι ..."Λουξ...άρουν" στην HORECA - ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Λουξ στη Διεθνή Έκθεση HORECA 2018. Χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και ξεχωριστές παρουσίες αγαπημένων προσώπων βρέθηκαν εκεί!

Έδειξαν την προτίμησή τους, δοκιμάζοντας και απολαμβάνοντας τη νέα γενιά αναψυκτικών και παγωμένων τσαγιών λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light Tea, αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά, 0% ζάχαρη, 60% λιγότερες θερμίδες και την ξεχωριστή πλούσια γεύση λουξ, που φέρνουν την ανατροπή στην αγορά των light.

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ Παναγιώτης Τσιντώτας και Γιώργος Γιακουμάκης, προτίμησαν τη νέα σειρά παγωμένων τσαγιών λουξ plus ‘n light Tea, συνδυάζοντας τις λιγότερες θερμίδες, με 100% φυσικά γλυκαντικά.

Η ηθοποιός Ζέτα Δούκα δοκίμασε τη νέα λουξ cola plus ‘n light. Τη φυσική εξέλιξη στα light αναψυκτικά cola, χωρίς ζάχαρη, αλλά και χωρίς τεχνητά γλυκαντικά.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια Αντωνία Καλλιμούκου χαμογελά ανακαλύπτοντας τη μεγάλη διαφορά της λουξ cola plus ’n light σε σχέση με τα άλλα αναψυκτικά cola. Η μόνη light cola χωρίς τεχνητά γλυκαντικά και όλα τα plus στη γεύση, είναι μόνο η λουξ cola plus ‘