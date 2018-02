Οι χοροί που δεν πρέπει να χάσετε στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι! Έξι μέρες πάρτυ...

Τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση του καρναβαλιού και οι αποκριάτικοι χοροί στην Πάτρα … «δίνουν και παίρνουν». Το μενού περιλαμβάνει από κλασικές επιλογές μέχρι νέες προτάσεις, πρωτότυπες και δελεαστικές.

Ποιοι τραγουδούν στην Πάτρα τις τελευταίες ημέρες του Καρναβαλιού

Φέτος μάλιστα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς έχουμε και τη γιορτή των ερωτευμένων (14 Φεβρουαρίου), για την οποία επίσης έχουν σχεδιαστεί πάρτι με αποκριάτικο ίσως άρωμα.

Σήμερα, Τρίτη 13 Φλεβάρη στο Disco Room θα λάβει χώρα καρναβαλικό πάρτι βασισμένο στην τελετή απονομής των βραβείων OSCAR, μια βραδιά με πολύ λάμψη και μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από την μαγεία τους, με μουσική παρέα το συγκρότημα 48ORES.

Πάτρα: Ο χορός των «OSCARS»

Δεν έχετε παρά να φορέσετε το πιο επίσημο καρναβαλικό ένδυμα της ντουλάπας σας, το πιο ωραίο σας χαμόγελο, προμηθευτείτε την πρόσκληση σας στο Κελλάρι ή στο Disco Room και να πάτε!

Ένα πάρτι θεσμός έρχεται για άλλη μια χρονιά στο Disco Room την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου με στόχο όπως αναφέρει και η σχετική ανάρτηση στο facebook του μαγαζιού, να μας καταπλήξει και πάλι αφού φέτος όλες οι «Κούκλες» από το γνωστό club της Αθήνας καταφθάνουν στην Πάτρα για να παρουσιάσουν ένα σόου που ανατρέπει τα δεδομένα!

Όπως προσθέτει η ανάρτηση στο facebook, «εσύ δεν έχεις παρά να ντυθείς μια όμορφη ΚΟΥΚΛΑ και να έρθεις μετά τις 11.00 στο Disco Room.

Μην ξεχάσεις ότι το πάρτι είναι αυστηρά prive γι’ αυτό πρέπει να προμηθευτείς τις προσκλήσεις έγκαιρα…».

Περισσότερες πληροφορίες στο: 694 442 1616.

Με στόχο τη συγκίνηση και την επικοινωνία, η Μάγδα Βαρούχα με τη χαρακτηριστική νοσταλγική φωνή της, μάς παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Πάτρα την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, Ημέρα των Ερωτευμένων στο UpStage του Royal!



Με τα δικά της τραγούδια και άλλα, παλαιότερα και σύγχρονα αγαπημένα, που «φέρνει στα μέτρα της» με τη σύμπραξη του καταξιωμένου Ευριπίδη Ζεμενίδη στις ενορχηστρώσεις διασκευές.



H Μάγδα έρχεται με τις αποσκευές της γεμάτες τραγούδια: τα καινούργια δικά της τραγούδια που θέλει να μας γνωρίσει για να γίνουν και δικά μας, αλλά και τα «δικά» της τραγούδια, που είναι ήδη και «δικά» μας.



Η Μάγδα Βαρούχα με τους συνεργάτες της, στήνουν ένα ζεστό, σπιτικό πάλκο, σαν το σαλόνι των γονιών μας σε γιορτινή περίσταση, όταν το τραγούδι «φούντωνε» από στόμα σε στόμα και οι καρδιές «γειτόνευαν», και μας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στο UpStage του Royal για να γιορτάσουμε τον Έρωτα.



Είσοδος δωρεάν… λίγο μετά τις 10 το βράδυ!



Info:

Μάγδα Βαρούχα: φωνή, κιθάρα, διασκευές

Αλέξης Στενάκης: πιάνο, κλαρινέτο, σαξόφωνο

Γιώργος Ντινάκος: κιθάρες

Ευριπίδης Ζεμενίδης: ενορχηστρώσεις/διασκευές

Γιώργος Μυζάλης: επιμέλεια προγράμματος

Λωρίν Παρασκευοπούλου: επιμέλεια παραγωγής

Αντιγόνη Γιαλλουρίδου - Cricos: οργάνωση παραγωγής







Το ίδιο βράδυ στην κεντρική αίθουσα του Royal, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ θα έχει Ντόμινο... συνέχει.

Μετά το ποδαρικό που έκαναν τα «Καλύτερά μας χρόνια», ο 2ος Χορός του Ντόμινο υπόσχεται να μας ταξιδέψει πίσω στις «χρυσές» δεκαετίες της καλής διασκέδασης!

Το κέφι αναλαμβάνουν να απογειώσουν το θρυλικό συγκρότημα των Idols! που θα φέρει “Τρυκυμία στην καρδιά μας” με τα ακούσματα μεγάλων και διαχρονικών επιτυχιών τους ενώ ο μοναδικός Τέρης Χρυσός θα κάνει τη βραδιά - σκέτη «οπτασία» γεμάτη κέφι, τραγούδι και χορό, εrμηνευοντας επί σκηνής τραγούδια όπως «Μύλος η καρδιά μου», «Μεγιεμελέ» και «Τάκα τάκα τα» .

Μαζί τους και αγαπημένοι οι Πατρινοί καλλιτέχνες: Γιώργος Παράμερος, Μαρίτα Μιχαλοπούλου, Μαρία Φάκου.

Η είσοδος των κυριών με ντόμινο είναι δωρεάν!

Κι αν κάποια κυρία δεν έχει δικό της, θα την περιμένει ένα στην γκαρνταρόμπα του χώρου, μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα!

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 2610 310120

Ένα από τα πλέον κεφάτα και θεαματικά νεανικά πάρτι του Πατρινού Καρναβαλιού, που ξεκίνησε εδώ και χρόνια πάνω σε ιδέα του event planner Χάρη Παναγόπουλου μεταφέρεται στο δημοφιλές Distinto Mall της στοάς Κόλλα και μας καλεί να σκαρφιστούμε το πώς θα λάμψουμε περισσότερο αλλά και να επιδείξουμε επίκαιρο ερωτικό mood.

Το λεγόμενο «Αυτοφωτιστείτε Party» -που συνήθως είναι γεμάτο από παντός είδους λαμπιόνια, φωτεινές γιρλάντες και αστραφτερά αξεσουάρ τα οποία απογειώνουν κάθε μεταμφίεση- μας δίνει ραντεβού ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου.

Οπως εξηγεί ο Χάρης Παναγόπουλος με σύνθημα «Turn the lights on!», πρόκειται για ένα από τα καθιερωμένα και αγαπημένα πάρτι της καρναβαλικής περιόδου, που έχει τη δική του θέση στην αποκριάτικη ατζέντα.

Ωρα έναρξης 9 μ.μ.

Δεν απαιτούνται προσκλήσεις αλλά κρατήσεις στο τηλ. 6937144344

Την Πωλίνα και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο υποδέχονται οι Πατρινοί στο 4ο και 5ο Μπουρμπούλι τη Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, στα Αστέρια Live Πάτρας! Μαζί τους ο showman - έκπληξη Δημήτρης Κίκλης.

Η «παρέα των 80’s και των 90’s» προσγειώνεται στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού για μια βραδιά που το κέφι, ο χορός και τα happenings - πάνω και κάτω απ’ τη σκηνή - θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο! Αυτή η μοναδική παρέα, που τα τελευταία χρόνια σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα της και που δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο ...καθιστό(!) υπόσχεται να μας ξεσηκώσει με τις αμέτρητες επιτυχίες της μέχρι τελικής πτώσης!

Η είσοδος των κυριών με ντόμινο είναι - όπως πάντα - δωρεάν!

Όπως το έθιμο μας επιβάλει τα Ντόμινο δεν πληρώνουν για την είσοδο τους στο χώρο, ενώ για τους άνδρες η τιμή εισόδου είναι 10 ευρώ με ένα ποτό.

Τιμή φιάλης για 4 άτομα 60 ευρώ.

Στο χώρο θα διατίθενται δωρεάν ντόμινο για τις κυρίες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2610-336427.

Ο Λευκός χορός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στο Apotheosis!

Πρόκειται ίσως για τον πιο φημισμένο χορό- μαζί με τον κόκκινο- του Πατρινού Καρναβαλιού, ο οποίος έχει μία 40χρονη πλέον ιστορία. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότε που μία παρέα ντύθηκε στα ολόλευκα την τελευταία Πέμπτη της Αποκριάς και γλέντησε ως το πρωί στο αξέχαστο "Beau Rivage".

info:6948509293 / 6934605584 / 6977805822 / 6944834640

tickets: Beau Rivage (Public House) / Apotheosis (Stage) / Libido

Event Venue: Apotheosis Stage

Address: Parodos Hr. Polytexneiou 67

Dress Code: Strictly White

Provisions: Free Food (Family Kitchen) & Free Drink

More Provisions: Full Rider Requipments

To Include Sound, Lights & Wall Tv Panel

Music By: Bgkos / Pigas T. / Siampanis Panos

Doors Open: 22:30pm

Showtime: 01:30am

Patras Carnival 2018

Ο "Κόκκινος χορός" θα πραγματοποιηθεί στην Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στο W, στο Ρίο. Άλλος ένας χορός που έχει καθιερωθεί και φέτος θα πραγματοποιηθεί για 17η χρονιά!

Σημεία διάθεσης προσκλήσεων: Evathlon total fitness, Marmelada, τρελη ροδια. Wind Patras-Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών & στο W Rio





ΣΕ "ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΑΡΑΤΙΑ" ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Ο χορός μεταμφιεσμένων της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας γίνεται κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 1978, έτος της ίδρυσής της, πάντα την τελευταία Παρασκευή της Αποκριάς, δίνοντας δυναμικά το στίγμα του στο Πατρινό Καρναβάλι. Από το χορό έχουν κατά καιρούς περάσει πολλά διάσημα πρόσωπα και πολιτικοί.

Προσκλήσεις θα διατίθενται:

1. από τους: Eλένη Δάσιου τηλ. 2610 990 757 & 6973 372 213, Βασίλη Λαδά τηλ. 2610 275 089, Ελένη Λαμπροπούλου τηλ. 6977 925 184, Κώστα Λογαρά τηλ. 2610 590 165, Σοφία Μαυρίδη τηλ. 6974 706 959, Ασπασία Παϊζη τηλ. 6974 014 711.

2. από το γραφείο της Κινηματογραφικής Λέσχης Μέγαρο Κόλλα (Ρήγα Φεραίου 93 - 97, τηλ. 6936.177790) και τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι).

3. στο “Odeon – Ster Cinemas” στη Βέσο Μάρε κάθε Δευτέρα (τις ημέρες των προβολών)

Προσκλήσεις θα διατίθενται:

1. από τους: Eλένη Δάσιου τηλ. 2610 990 757 & 6973 372 213, Βασίλη Λαδά τηλ. 2610 275 089, Ελένη Λαμπροπούλου τηλ. 6977 925 184, Κώστα Λογαρά τηλ. 2610 590 165, Σοφία Μαυρίδη τηλ. 6974 706 959, Ασπασία Παϊζη τηλ. 6974 014 711.

2. από το γραφείο της Κινηματογραφικής Λέσχης Μέγαρο Κόλλα (Ρήγα Φεραίου 93 - 97, τηλ. 6936.177790) και τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι).

3. στο "Odeon – Ster Cinemas" στη Βέσο Μάρε κάθε Δευτέρα (τις ημέρες των προβολών)

4. στο «Βocas Bar beer & wine» στην οδό Ρήγα Φεραίου 39 τηλ. 6945.053161 κ. Λάμπη, ή Μάρκελλο.

Το τελευταίο Σάββατο του Καρναβαλιού, αμέσως μετά την παρέλαση, το Royal υποδέχεται την Έλενα Παπαρίζου.

Οι πόρτες ανοίγουν νωρίς και γνωστοί djs της πόλης αναλαμβάνουν να… ζεστάνουν την καρναβαλική ατμόσφαιρα μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί στη σκηνή η εκρηκτική Έλενα Παπαρίζου!

Λαμπερή όπως πάντα, με μία μοναδική σκηνική παρουσία κι ένα πρόγραμμα γεμάτο με τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, dance κομμάτια, αγαπημένες μπαλάντες αλλά και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της, με ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις, η Έλενα αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό!

Πλαισιωμένη από εξαίρετους μουσικούς και χορευτές η “number one” Ελληνίδα pop star υπόσχεται ότι θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό σ’ ένα εκρηκτικό show αντάξιο της ημέρας!

Το τελευταίο Σάββατο του καρναβαλιού οι ρυθμοί ανεβαίνουν σ’ ένα non stop party με πολλές γευστικές εκπλήξεις και free drinks… στο Royal φυσικά!

Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και μισή το βράδυ!

Πληροφορίες: 2610 310 120, 6934 560 656

To all time classic πάρτυ της τελευταίας Κυριακής από τα πληρώματα 45, 106, 128, 222, 62, 120, 135 και 170 φέτος επιστρέφει στις ρίζες του...

Όπως μας θυμίζουν οι διοργανωτές:

"Ξεκινώντας από το ιστορικό ‘ΜΑΜΟΣ’ ταξιδέψαμε, όλα αυτά τα χρόνια, σε ιστορικούς χώρους και clubs. ‘Σφαγεία’, ΝΟΠ, Λιθογραφείο, Αχάια Clauss, Χάραμα, Ιντεάλ, Αστέρας, Πτωχοκομείο…και τόσα άλλα.

Ακούσαμε μουσικάρες από τον Στέλιο, τον Κωνσταντίνο και τον Παναγιώτη και αργότερα τους πλαισιώσαμε με τους Onirama, τον ‘δικό μας’ Τάκη Ζαχαράτο και τον μοναδικό Σάκη Ρουβά.

Σε αυτό το ταξίδι μάθαμε να προσπαθούμε για το διαφορετικό, να πρωτοτυπούμε, αλλά και να εκτιμούμε τις παλιές, κλασσικές και διαχρονικές αξίες της διασκέδασης.

Έτσι, για φέτος, επιστρέφουμε στην κλασσική συνταγή!

Ένα ατελείωτο food court στήνεται γύρω από το πιο υπέροχο δέντρο της πόλης!

Ένα σκηνικό με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ και βροχή από κομφετί ‘στολίζει’ το party! Ελεύθερο ποτό στα τραπέζια και τους καναπέδες σας, σε συνδυασμό με 5 bars, εγγυάται την διασκέδασή σας!!!

Στα decks οι κορυφαίοι Στ. Αποστολόπουλος, Κων. Γεωργίου και Παν. Κολλιόπουλος που «αποθεώνουν» το διαχρονικά το καλύτερο party του Πατρινού Καρναβαλιού!

Ραντεβού, λοιπόν, στο ‘Apotheosis’ την Κυριακή μετά τις 20.00".

Την Κυριάκη 18 Φεβρουαρίου τα πληρώματα 49 - 60 - 159 - 41 - 90 γιορτάζουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, στα Αστέρια Live. Τη βραδιά θα κάνει ξεχωριστή με ένα αξέχαστο show ο Tonis Sfinos!

Στα decks θα είναι ο Γιάννης Τζόβολος ενώ το μενού έχει αναλάβει το Semeli Catering!





Τα Πληρώματα 94 και 95 αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν το κοινό τους Καρναβαλικό ΠτΚ (Πάρτι τελευταίας Κυριακής!), σε έναν από τους ομορφότερους χώρους της Πάτρας, το King George Hall -το ανακαινισμένο νεοκλασσικό στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου!

Είσοδος ΜΟΝΟ με πρόσκληση | Free drink & food

Πληροφορίες στα

6936517690, 6944967355 (Πλήρωμα 95)

6944757973, 6974392131 (Πλήρωμα 94)