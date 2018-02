Νικητές οι All Time Stars των Βετούλα και Αργυρόπουλου

To λαμπρό παρελθόν συναντήθηκε με το ελπιδοφόρο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Η μεγαλύτερη καινοτομία του “ΕΚΟ All Star Game 2018” είναι η πραγματοποίηση του αγώνα των Rising Stars με τους All Time Stars. Σε αυτόν οι θρύλοι του παρελθόντος απέδειξαν ότι “ο παλιός είναι αλλιώς” νικώντας τους Rising Stars me 108-92.

Η πρώτη περίοδος κύλησε με τις ομάδες να συμβαδίζουν και τους Rising Stars να παίρνουν μικρό προβάδισμα (30-27) όμως στη δεύτερη οι All Time Stars άρχισαν να... κεφαλαιοποιούν την εμπειρία τους. Μετά από έξι μόνο λεπτά ξέφυγαν με 16 πόντους (36-52) και ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 59-44 έχοντας 9/16 τρίποντα!

Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση για θέαμα και το προσέφεραν με ωραίες ασίστ, αρκετούς αιφνιδιασμούς και καλό ρυθμό. Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι All Time Stars είχαν “τελειώσει” ουσιαστικά τη νίκη, προηγούμενοι με 89-67. Το τελικό 108-92 μικρή σημασία είχε μπροστά στη χαρά που έδωσαν στο κοινό της Πάτρας αλλά και όλης της χώρας μέσω της ΕΡΤ, οι σταρ του παρελθόντος και του μέλλοντος.

MVP του αγώνα αναδείχτηκε ο Θοδωρής Παπαλουκάς που είχε 15 πόντους, δύο ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Ο Γιάννης Γιαννούλης δεν είχε όρεξη για... πλάκα με τους πιτσιρικάδες Καρρά και Λούντζη

Τα δεκάλεπτα: 30-27, 44-59, 67-89, 92-108.

Rising Stars (Μ.Γιατράς – Γ.Καστρίτης): Κώττας 2, Φλιώνης 3 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2), Μουράτος 9, Μήτογλου 23 (1), Λούντζης 7 (1), Κόνιαρης, Καρράς 5, Σκούφης 6 (2), Μπιλλής, Χρηστίδης 18 (4). Σκουλίδας 11 (3), Τσαλμπούρης 10 (1)

All Time Stars (Μπ.Πρέλεβιτς – Τ.Πετρόπουλος): Παπαλουκάς 15 (1), Φώτσης 3 (1), Διαμαντίδης 6 (2), Παπαδόπουλος 10, Βούκσεβιτς 9 (3), Γιαννούλης 10, Αργυρόπουλος 5 (1), Χαραλαμπίδης 3 (1), Παπανικολάου 5 (1), Ντικούδης 10, Τσαρτσαρής 8, Κακιούζης 2, Βετούλας 3 (1), Χατζής 8 (2), Ρεντζιάς 2, Αλβέρτης 13 (3).

