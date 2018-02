Το Netflix αγόρασε το θρίλερ «Extinction» από την Universal

Το δημοφιλές δίκτυο/πλατφόρμα Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας "Extinction" από την Universal, δύο μήνες αφ' ότου η Universal το απέσυρε από τον προγραμματισμό της.

Η επιτυχημένη διαδικτυακή πλατφόρμα streaming με πολλές δικές της τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την ταινία "Extinction" αργότερα φέτος. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την κίνησή της στο έγκυρο Variety την Πέμπτη 8/2/2018, τέσσερις μέρες πριν άρχισε να προβάλει την επιστημονικής φαντασίας ταινία τρόμου "The Cloverfield Paradox" παραγωγής των εταιρειών Paramount Pictures και Bad Robot Productions του Τζέι Τζέι Άμπραμς, μετά την προβολή του Super Bowl, του τελικού του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Δύο εβδομάδες νωρίτερα, πηγές είχαν αναφέρει ότι το Netflix θα αγόραζε τα δικαιώματα της ταινίας που τότε είχε τίτλο "God Particle" από την Paramount.

Στην ταινία Extinction πρωταγωνιστούν ο Μάικλ Πένα (Ant-Man) και η Λίζι Κάπλαν «Now You See Me 2, Allied) ως σύζυγοι.

Ο χαρακτήρας του βλέπει έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη, ότι χάνει την οικογένειά του κι αυτό το κακό όνειρο γίνεται πραγματικότητα, όταν στον πλανήτη εισβάλλει μια δύναμη που στρέφεται στην καταστροφή. Δίνοντας μάχη για τις ζωές τους, συνειδητοποιεί ότι έχει μια άγνωστη δύναμη για να κρατήσει την οικογένειά του ασφαλή.

Στην ταινία παίζουν επίσης οι Μάικ Κόλτερ, Λίλι Άσπελ, Έμα Μπουθ, Ίσραελ Μπρουσάρντ και Λεξ Σράπνελ.

Η σκηνοθεσία είναι του Μπεν Γιανγκ πάνω σε σενάριο των Σπένσερ Κοέν και Μπράντλεϊ Κάλεμπ Κέιν.

Πηγή: ΑΠΕ