ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 15/2 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ "ΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ΜΕ Τ'ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ" (ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ 4 ΟΣΚΑΡ)

Aν αναρωτιέστε γιατί δεν ήρθε και στην Πάτρα το ρομαντικό, αισθητικά άψογο όσο και αισθησιακό, ηλιόλουστο love story με φόντο την Κρεμόνα της Ιταλίας το καλοκαίρι του 1983, σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο και σενάριο του βετεράνου δημιουργού Τζέιμς Άιβορι, «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου - Call me by your name», πληροφορηθήκαμε πως σε πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας θα βγει την προσεχή Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, πάντα σε διανομή της Feelgood.

Το υποψήφιο για 4 Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και α’ ανδρικού ρόλου για τον νεαρό ηθοποιό – αποκάλυψη Τιμοτέ Σαλαμέ, βγήκε στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές και αναμένεται να πάει καλά από πλευράς εισιτηρίων.

Στις ΗΠΑ το ιδιαίτερο αυτό φιλμ που ξεχωρίζει για την τρυφερότητα, την τολμηρότητα του όσο και για το καλογραμμένο σενάριο που έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα του André Aciman, έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 13 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από την προβολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Στην Πάτρα σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το ξεχωριστό όσο και μελαγχολικό προς το φινάλε φιλμ χάρη και στη μουσική και το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι του Σούφιαν Στίβενς “Mystery of love”, θα έρθει για προβολή στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη.

Ο Λούκα Γκουαντανίνο κλείνει με το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» που ξεκίνησε τη θαυμαστή του πορεία από το Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, την τριλογία ταινιών του για την αποκάλυψη της επιθυμίας. Έχουν προηγηθεί τα φιλμ «Είμαι ο Έρωτας» και «A Bigger Splash – Κάτω από τον ήλιο», τα οποία στην Πάτρα τα είδαμε από την Κινηματογραφική Λέσχη σε κατάμεστες από σινεφίλ, προβολές.

Καλοκαίρι του 1983 με φόντο την εκθαμβωτική, λουσμένη στο φως, Ιταλική εξοχή. Ο 17χρονος Έλιο περνάει τις μέρες του στην παλιά οικογενειακή βίλα του 17ου αιώνα παίζοντας κλασική μουσική στο πιάνο και φλερτάροντας με την Μάρτζια. Ο ίδιος, έχει μια υπέροχη σχέση με τους γονείς του (ο πατέρας του είναι καθηγητής ελληνορωμαικής ιστορίας) και είναι μεγαλωμένος με υψηλή κουλτούρα σε ένα σκηνικό που σφύζει από ομορφιά.

Συνάμα ο Έλιο αθώος και πρωτάρης στον έρωτα και αναζητώντας την ερωτική του ταυτότητα, θα νιώσει μία δυνατή ερωτική έλξη για τον γοητευτικό Αμερικανό διδακτορικό σπουδαστή Όλιβερ (στο ρόλο ο πράγματι πολύ όμορφος Άρμι Χάμερ) που καταφθάνει για να κάνει την πρακτική του ως βοηθός του πατέρα του Έλιο. Σύντομα γεννιέται ανάμεσά τους ένα ρομαντικό ειδύλλιο που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα…

Η συνέχεια επί της οθόνης. Υπομονή έως την άλλη εβδομάδα στην Πάτρα, για την ταινία.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ