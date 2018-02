Ένα από τα πιο αναμενόμενα καρναβαλικά και original classic parties, το 80’s back to carnival ετοιμάζεται πυρετωδώς καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, η κεντρική αίθουσα του Royal πάει πίσω στο χρόνο και γεμίζει με μελωδίες από τις δεκαετίες των ’70’s, 80’s και 90’s προσεκτικά επιλεγμένες από τους μετρ του είδους.

To thebest.gr δίνει την δυνατότητα σε τέσσερις τυχερούς αναγνώστες να κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση. Για να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε δημόσια από την σελίδα του thebest.gr(The Best Portal) στο facebook το θέμα με τίτλο: "Πάτρα: Κερδίστε προσκλήσεις για το 80’s back to carnival! ".

O διαγωνισμός λήγει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 14:00, οι νικητές θα ανακοινωθούν στο portal και θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προφίλ τους στο facebook. Τα ονόματα τους θα βρίσκονται στην είσοδο του Royal.

Φέτος στην ανανεωμένη ομάδα “μουσικής” κρούσης, εκτός από τους Στέλιο Αποστολόπουλο και Γιώργο Κουβεργιανό, θα απολαύσουμε και τις μουσικές επιλογές του Παναγιώτη Κολλιόπουλου, ενώ guest της βραδυάς θα είναι ο dj Frank της θρυλικής Utopia.

Εικόνες και μουσική από τα Kαρναβάλια των καλύτερων μας χρόνων θα ζωντανέψουν το προτελευταίο Σάββατο του Καρναβαλιού στον πιο ζωντανό πολυχώρο της πόλης! Προμηθευτείτε έγκαιρα την πρόσκλησή σας, η προπώληση στα 25 ευρώ (με ελεύθερη κατανάλωση ποτού και γευστικές εκπλήξεις) ήδη ξεκίνησε!!!



Info:

Σημεία προπώλησης:

Royal Theater

Queen Cafe Bistrot

Φάρος Εν Πάτραις

Γωνιά του βιβλίου

Discover bookstore

Βασίλης στο κέντρο

JOE Records

Mama Pizza

Στην είσοδο οι προσκλήσεις (εφόσον υπάρχουν) θα κοστίζουν 30 ευρώ.

Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο) Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Πληροφορίες στο 2610 310120