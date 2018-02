To πολυβραβευμένο "Western" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας

Μία σημαντική φετινή ταινία, το «Western» σε σενάριο και σκηνοθεσία της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ - Valeska Grisebach που ήταν την 5η θέση της λίστας με τις καλύτερες ταινίες του 2017, του περιοδικό Sight & Sound (μια από τις πιο έγκυρες αφού ψηφίζουν 188 κριτικοί από όλο τον κόσμο), θα προβάλλει αυτή τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, στις 18.00, στις 20.15 και στις 22.30.

Γυρισμένη στα σύνορα της Ελλάδας, η ταινία είναι ένα έντεχνα κορυφωμένο κοινωνικό δράμα που ακτινογραφεί τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τι είναι η Eνωμένη Ευρώπη; ένας μονόδρομος οικονομικής ανάπτυξης, πολιτιστικής επικοινωνίας και ειρηνικής συνύπαρξης ή μια πλαστή πολιτικοκοινωνική συμμαχία καταδικασμένη στην αποτυχία; Το μήνυμα που φτάνει στους απλούς πολίτες είναι αντιφατικό. Τι θα συμβεί, για παράδειγμα, όταν ένας Γερμανός κι ένας Ανατολικοευρωπαίος κληθούν να συμβιώσουν μόνιμα;

Μια ομάδα Γερμανών εργάζεται για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου στην επαρχία της Βουλγαρίας, η διαφορά γλώσσας και κουλτούρας κάνει την επαφή με τους ντόπιους προβληματική, ανεβάζοντας την ένταση.

• Σκηνοθεσία-Σενάριο: Valeska Grisebach

• Παραγωγή: Maren Ade

• Φωτογραφία: Bernhard Keller

• Μοντάζ: Bettina Böhler

• Ήχος: Fabian Schmidt

• Παίζουν οι ηθοποιοί: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Frangova.

• Κοστούμια: Veronika Albert

• Χώρα: Γερμανία, Βουλγαρία, Αγγλία (έγχρωμη)

• Διάρκεια: 119 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μ.μ.

• Δεύτερη προβολή: 8.15 μ.μ.

• Τρίτη προβολή: 10.30 μ.μ.

Διακρίσεις:

-Art Film Festival 2017, Βραβείο Blue Angel Valeska Grisebach.

-Cannes Film Festival 2017, Υποψηφιότητα για Βραβείο Un Certain Regard στη Valeska Grisebach.

-Golden Apricot Yerevan International Film Festival 2017, Ειδική Μνεία στο Διαγωνιστικό.

-Jameson CineFest - Miskolc International Film Festival 2017, Βραβείο Emeric Pressburger, Καλύτερης Ταινίας.

-Jerusalem Film Festival 2017, Βραβείο The Wilf Family Foundation- Τιμητική Μνεία στη V. Grisebach.

-Motovun Film Festival 2017, 2 Βραβεία: Βραβείο FIPRESCI στη V. Grisebach και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

-T-Mobile New Horizons International Film Festival, Poland 2017, 2 Βραβεία: Βραβείο FIPRESCI και Μέγα Βραβείο στη V. Grisebach.

-8 Υποψηφιότητες.

Kάννες 2017: Η ευρωπαϊκή ανατολή είναι η νέα Άγρια Δύση στο «Western».

Η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ που προβλήθηκε στο τμήμα «Un Certain Regard – Ένα Κάποιο Βλέμμα», είναι οτιδήποτε άλλο από ένα κλασσικό γουέστερν.

Μία από τις τρεις ταινίες, υποψήφιες για το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2017, που προκρίθηκαν για τη θεματική γύρω από τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία της Ευρώπης.

Η Γερμανίδα σκηνοθέτης Valeska Grisebach μετά από 12 χρόνια σιωπής επέστρεψε με την ταινία Western, τη δική της εκδοχή για το είδος. Σε αυτό το ανδροκρατούμενο είδος, κατ αυτήν, cowboys είναι γερμανοί εργάτες σε κατασκευαστική εταιρία που αναλαμβάνει έργα στην ανατολική Ευρώπη, Ινδιάνοι είναι Βούλγαροι που μοιάζουν εξωτικοί - επικίνδυνοι ή μη - στα μάτια των ξένων (παρείσακτων), όμως η Δύση παραμένει άγρια και μονίμως προσανατολισμένη προς την «ανάπτυξη». Με τα μάτια ενός μοναχικού παρατηρητή που επιβλέπει ένα μεγάλο έργο στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, παρατηρούμε μια νέα σύγκρουση πολιτισμών.

Δεν υπάρχουν άμαξες και καουμπόηδες σε αυτό το οξυδερκές δράμα πολιτισμικών συγκρούσεων στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταξύ ντόπιων και νεοφερμένων Γερμανών εργατών, ωστόσο το πνεύμα του Τζον Φορντ είναι εδώ. Η Μάρεν Άντε είναι ανάμεσα στους παραγωγούς της ταινίας αλλά ακόμη κι αν δεν ήταν, το Western λειτουργεί ως ένας εντυπωσιακός συνοδοιπόρος του «Τόνι Έρντμαν».

Παρόλο που οι δύο ταινίες είναι διαφορετικές ως προς τη σκηνοθεσία και την πλοκή, και οι δύο εξετάζουν την παρουσία γερμανικών εταιρειών στην Ανατολική Ευρώπη εστιάζοντας στις πολιτικές και πολιτιστικές διχόνοιες που έχουν επιφέρει. Χωρίς να κάνει πολιτικές δηλώσεις αλλά δίνοντας τον πρώτο λόγο στις συναισθηματικές συγκρούσεις και την αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των ηρώων, το Western θα μπορούσε να θεωρηθεί μια αντανάκλαση της εύθραυστης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αν και ταυτόχρονα πολλές από τις προσωπικές διαμάχες των χαρακτήρων υποκρύπτουν και έναν πιο γενικευμένο φόβο για τον άλλον, τον διαφορετικό από εμάς. - Variety

Ο άσος στο μανίκι της σκηνοθέτιδας είναι ο πρωταγωνιστής Νιούμαν, ο οποίος με το σκληροτάχηλο πρόσωπό του, το τυπικό γερμανικό μουστάκι και τους κύκλους γύρω από τα μελαγχολικά μάτια του, δεν αφήνει την κάμερα να φύγει από κοντά του ακόμα κι όταν είναι σιωπηλός. Πραγματικά, αν και δεν μοιάζουν φυσιογνωμικά, κάποιες στιγμές θα μπορούσε να είναι ο ξάδερφος του Κλιντ Ίστγουντ. - Hollywood Reporter.

Ένα άγριο φυσικό τοπίο, η συνεχής απειλή μιας αναμέτρησης, δυο ομάδες «σκληρών» ανδρών, οι ντόπιοι και οι ξένοι, ένα μικρό χωριό στην ζέστη του καλοκαιριού, ακόμη κι άλογα, το φιλμ της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ μοιάζει να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για να δώσουν λόγο ύπαρξης στον τίτλο του φιλμ.

Όμως αυτό το γουέστερν, διαδραματίζεται κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, εκεί όπου μια ομάδα Γερμανών εργατών έρχεται να χτίσει ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και να κάνει «έργα υποδομής» όπως λέει ο εργοδηγός στους ντόπιους. Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους δυτικούς και τους βαλκάνιους, τους «Γερμανούς που επιστρέφουν», εβδομήντα χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν στην περιοχή, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, δημιουργούν αυτομάτως δυσπιστία.

Όμως ανάλογη δυσπιστία υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα των Γερμανών, με την «εξουσία» του μάτσο εργοδηγού Βίνσεντ να απειλείται από την σιωπηλή δύναμη του πενηντάρη Μέιναρντ, νεοφερμένου στο γκρουπ και υπερβολικά πρόθυμου να χτίσει σχέσεις με τους ντόπιους, αφού είναι μόνος, πρώην στρατιώτης δίχως ρίζες πουθενά αλλού.

Με φόντο ένα καλοκαίρι που μοιάζει να κάνει τα πάντα πιο ράθυμα αλλά και να ανεβάζει επικίνδυνα τη θερμοκρασία, όχι μόνο στη φύση μα και στα πνεύματα, η Γκρίζεμπαχ στήνει το σκηνικό για κάτι που θα μπορούσε να μεταμορφωθεί ανά πάσα στιγμή σε σύγκρουση, μα που ευτυχώς ακολουθεί μια πολύ πιο πολύπλοκη κι ενδιαφέρουσα διαδρομή.

Η σύγκρουση έτσι κι αλλιώς υπάρχει εκ προοιμίου. Είναι αυτή της εύπορης Ευρώπης και των φτωχών συνοριακών χωρών της, αυτή της εγγενούς ανδρικής αντιπαλότητας στις σχέσεις εξουσίας, αυτή της παράδοσης και της προόδου. Ομως στο φιλμ υπάρχει χώρος και για άλλου είδους παρατηρήσεις, για την (εθνική αλλά όχι μόνο) ταυτότητα, για τις διαδρομές της επικοινωνίας, για την ικανότητα να χτίζεις δεσμούς ακόμη και πέρα από τα εμπόδια όπως η γλώσσα ή η τάξη. Και υπάρχει ακόμη και χώρος για στιγμές καθαρής, απόλυτα λιτής αλλά κι όμορφης συγκίνησης, σε μερικές σκηνές που δεν χρειάζονται την γλώσσα για να μιλήσουν κατ’ ευθείαν στην καρδιά.

Με ένα καστ μη επαγγελματιών ηθοποιών και το μαγνητικό πρόσωπο του Μαίνχαρτ Νόιμαν να τον μεταμορφώνει στον ιδανικό πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, η Γκρίζεμπαχ στήνει δίχως βιασύνη ένα κινηματογραφικό μωσαϊκό που καταγράφει πειστικά τη διαδρομή των σχέσεων, την πάροδο του χρόνου, τη ζύμωση των διαφορετικών χαρακτήρων, απλά και μόνο από τη συνύπαρξή τους. Και σχεδόν άκοπα, κατορθώνει να πλάσει ένα φιλμ που με καθόλου προφανή ή εύκολο τρόπο μιλά για μερικά απόλυτα σύγχρονα και από την άλλη πλευρά ολοκληρωτικά άχρονα ζητήματα. - Γιώργος Κρασσακόπουλος.

Η Valeska Grisebach έχει σπουδάσει Φιλοσοφία και Γερμανικά στο Βερολίνο, στο Μόναχο και την Βιέννη. Το 1993 ξεκίνησε σπουδές σκηνοθεσίας στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης υπό τους Peter Patzak, Wolfgang Glück και Michael Haneke. Η δεύτερη ταινία της, Longing, έκανε πρεμιέρα το 2006 στο Διαγωνιστικό της Berlinale. Στην ταινία απονεμήθηκαν πολλά βραβεία, στα οποία περιλαμβάνεται το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Buenos Aires και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας.

Φιλμογραφία: 2001 Mein Stern | Be My Star, 2006 Sehnsucht | Longing, 2017 Western.

To φιλμ είχε βγει στις Αθηναικές αίθουσες σε διανομή της One from the Heart.

*Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας είναι και το thebest.gr.