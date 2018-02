ΝΒΑ: Νέα αποθέωση για τον εντυπωσιακό Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη-ΒΙΝΤΕΟ

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έφτασε σε double-double, με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, οι Μπακς πανηγύρισαν θρίαμβο με 103-89 στη Νέα Υόρκη, κόντρα στους Νικς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που γνώρισε για μία ακόμα φορά την αποθέωση, μοίρασε επίσης 6 ασίστ και είχε 2 κοψίματα.

Πάντως το παιχνίδι στη Νέα Υόρκη, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Λετονού Κρίσταπς Πορζίνγκις, όταν τρία λεπτά από την έναρξη της δεύτερης περιόδου και μετά από κάρφωμα, σε άμυνα του Αντετοκούνμπο έπεσε άσχημα στο έδαφος, χτύπησε το αριστερό του γόνατο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

After beating the Knicks, @Giannis_An34 greeted Greek fans outside of the The Garden!! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/WZk5PkEizO