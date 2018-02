50 SHADES FREED: Η «ΚΥΡΙΑ ΓΚΡΕΙ» ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/2 ΣΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

Ως ορμητικό «ποπ φαινόμενο», λανσάρεται πλέον διεθνώς η ερωτική τριλογία των «50 αποχρώσεων», που φέτος ολοκληρώνεται με τον υπότιτλο «Απελευθέρωση», παραμένοντας «δωράκι-φαντασίωση» για του Αγίου Βαλεντίνου. Η δύναμη της εικόνας επισκιάζει και πάλι την όποια υπόθεση της kinky σχέσης του κούκλου σαδομαζοχιστή κροίσου με την άμαθη φοιτήτρια, έστω κι αν οι δυο τους σταδιακά αλλάζουν, σίγουροι πλέον για τις επιλογές τους. Το «νέο» ύφος της Αννα, η οποία διαθέτει πια αυτοπεποίθηση και η φράση «Μrs Grey will see you now» είναι οι καλύτερες διαφημίσεις της ταινίας ως τώρα, συν το ότι κυκλοφόρησαν ειδικά δημοσιεύματα για το νυφικό της.

H 28χρονη τεξανή στράλετ Ντακότα Τζόνσον, υποδύεται και πάλι την Αννα, που παντρεύεται τον άντρα των ονείρων της παρά τα σεξουαλικά παιχνίδια που υπέμεινε στωικά για να τον ικανοποιήσει και να ξυπνήσει το δικό της αισθησιασμό. Τους βλέπουμε λοιπόν σαν ένα κλασικό ζευγάρι νεονύμφων να ερωτοτροπούν πανευτυχείς και στη συνέχεια να ευχαριστιούνται ένα άκρως πολυτελές life style. Δυο πρόσωπα από το παρελθόν έρχονται να διαταράξουν την ζηλευτή τους ρουτίνα προσθέτοντας σκηνές αγωνίας στο επεισοδιακό τους κοινό βιογραφικό, αλλά στο τέλος μένει το ότι και οι δυο απελευθερώνονται από τους δαίμονές τους αποδεχόμενοι το ποιοι είναι και τι θέλουν. Τώρα το σεξ δίνει τη θέση του στην αγάπη. Το τρέιλερ του φιλμ αποτελεί και πάλι «οφθαλμόλουτρο» ενώ το νυφικό από δαντέλα, σε «γοργονέ» γραμμή είναι το φετίχ της καμπάνιας και βέβαια το μεγάλο τρόπαιο της Αννα.

Πρόκειται για ένα σχέδιο Monique Lhuillier, μιας 47χρονης αμερικανο- φιλιππινέζας σχεδιάστριας με έδρα το Λος Αντζελες, η οποία είναι διάσημη για τα πολύ ρομαντικά και αιθέρια νυφικά και βραδινά της φορέματα αλλά και για την επώνυμη πελατεία της: έντυσε νυφούλα τη Μπρίτνει Σπίαρς και «σκίζει» στο κόκκινο χαλί με τις Ρις Γουίδερσπουν, Τζένιφερ Λόπεζ και Γκουίνεθ Πάλτροου να αναδεικνύουν τις δημιουργίες της.