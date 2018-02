Αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Σεργκέι Αϊζενστάιν στο Αλκυονίς

Ο ιστορικός κινηματογράφος τέχνης «Αλκυονίς», στην Αθήνα, τιμώντας την επέτειο των 70 χρόνων από τον θάνατο του Σεργκέι Αϊζενστάιν, στις 11 Φεβρουαρίου του 1948, διοργανώνει ένα ειδικό αφιέρωμα στην μνήμη του πρωτοπόρου και ιδιοφυούς σκηνοθέτη που επηρέασε την κινηματογραφική αισθητική μεγάλων σκηνοθετών όπως των Όρσον Γουέλς, Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το αφιέρωμα θα διαρκέσει από τις 11 - 14 Φεβρουαρίου 2018 και αποτελείται από 7 ειδικές προβολές των αριστουργηματικών ταινιών του μεγαλοφυούς σκηνοθέτη.

Πρόκειται για τα φιλμ «ΑΠΕΡΓΙΑ», «ΘΩΡΗΚΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ», «ΟΚΤΩΒΡΗΣ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ» και μία προβολή της ταινίας «ΘΩΡΗΚΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ», με συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους διεθνούς φήμης μουσικούς Τηλέμαχο Μούσα και Δημήτρη Βασιλάκη.

Πρόγραμμα προβολών:

Δευτέρα 12/2 20:00 «Θωρηκτό Ποτέμκιν» με συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους διεθνούς φήμης μουσικούς, Τηλέμαχο Μούσα και Δημήτρη Βασιλάκη.

Είσοδος: 5 Ευρώ (3 Ευρώ για ανέργους)

Δευτέρα 12/2, 14:00 «Γενική Γραμμή» και στις 16:00 «Οκτώβρης».

Τρίτη 13/2, 14:00 «Απεργία» και στις 16:00 «Θωρηκτό Ποτέμκιν»

Τετάρτη 14/2, 14:00 «Οκτώβρης» και στις 16:00 «Γενική Γραμμή»

Είσοδος για κάθε ταινία: 2 Ευρώ.

«Ο κινηματογράφος η μία και μοναδική τέχνη που ενώνει όλες τις άλλες» -Σεργκέι Αϊζενστάιν.

ΣΕΡΓΚΕΪ ΑΪΖΕΝΣΤΑΪΝ (1898-1948)

Σεργκέι Μιχαΐλοβιτς Αϊζενστάιν, μία κινηματογραφική ιδιοφυΐα, Ρώσος σκηνοθέτης, θεωρητικός της τέχνης και ένας από τους πρωτοπόρους του σοβιετικού αλλά και του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο κορυφαίος του μοντάζ των επαναστάσεων. Θεωρείται δικαιολογημένα απ’ όλους τους θεωρητικούς του κινηματογράφου ως ένας από τους σημαντικότερους (ίσως ο σημαντικότερος) σκηνοθέτης στην ιστορία της 7ης τέχνης, κυρίως λόγω των καινοτομιών που εισήγαγε στη φιλμική γραφή και το μοντάζ.

Σκηνοθέτησε την πρώτη «έγχρωμη», μερικώς, ταινία.

«Η διαλεκτική αρχή του δυναμισμού, το γεγονός ότι το Είναι αποτελεί ένα συνεχές προτσές αλληλεπίδρασης δυο αντίθετων τάσεων, βρίσκει εφαρμογή στην τέχνη μέσα από τη σύγκρουση. Η σύγκρουση αποτελεί θεμελιακή αρχή για την ύπαρξη του έργου τέχνης και κάθε καλλιτεχνικής μορφής. - Σεργκέι Αϊζενστάιν

«Το επάγγελμα του σκηνοθέτη κινηματογραφικών ταινιών μπορεί και πρέπει να είναι τόσο σημαντικό και πολύτιμο ώστε κανένας άνθρωπος που αγωνίζεται γι' αυτό να μην μπορεί να αγνοήσει οποιαδήποτε γνώση που θα τον κάνει καλύτερο σκηνοθέτη ή άνθρωπο». - Σεργκέι Αϊζενστάιν

Πέρα από κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ο Σεργκέι Αϊζενστάιν, υπήρξε και θεατρικός, ανεβάζοντας στη Μόσχα πολλά έργα, ανάμεσά τους το «Η αυτού μεγαλειότης, η πείνα», «Μάκβεθ του Σαίξπηρ», «Σοφός Άνθρωπος του Οστρόβσκι» και «Μάσκες αερίου», ενώ έγραψε και αρκετά δοκίμια στα οποία αναλύει τα έργα και την τεχνική του και διατυπώνει τις σκέψεις του για την 7η τέχνη.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

1946: ΙΒΑΝ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (β΄ μέρος)

1945: ΙΒΑΝ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ (α΄ μέρος)

1938: Ο ΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΕΒΑ

1937: ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΜΠΕΖΙΝ

1931: ΒΙΒΑ ΜΕΞΙΚΟ

1929: Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

1927: ΟΚΤΩΒΡΗΣ

1925: ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ ΠΟΤΕΜΚΙΝ

1924: Η ΑΠΕΡΓΙΑ

*Ο Δημήτρης Βασιλάκης (σαξόφωνο) αποφοίτησε ως Χημικός Μηχανικός από το ΕΜΠ το 1986 ενώ σπούδασε κλασικό και jazz σαξόφωνο, πιάνο και σύνθεση με υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση και του British Council (London College Of Music & Royal Academy Of Music) στο Λονδίνο. Αποφοίτησε με άριστα, πήρε δίπλωμα solist κλασικού σαξοφώνου, σύνθεσης, ενοργάνωσης, διεύθυνσης, jazz διδασκαλίας, ενώ έχει κερδίσει και βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς: «LCM Society Prize with LCM Symphony Orchestra», «BBCi Award For Album Of The Month», «BBCi Award For Album Of The Year».

Μέχρι και σήμερα, έχει ηχογραφήσει5 album για την ιστορική δισκογραφική εταιρεία της Jazz «Candid Records» με έδρατην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και έχει παρουσιάσει ζωντανά τις δουλειές του στα: Birdland, Πανεπιστήμιο Yale, American Natural History Museum, Smithsonian Festival ashington D.C., London Jazz Festival, Tedx Tokyo, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Θέατρο Λυκαβηττού. Συνεντεύξεις του ίδιου και άρθρα με διθυραμβικές κριτικές για την δουλειά του, έχουν φιλοξενηθεί στον Διεθνή αλλά και στον Ελληνικό Τύπο.

O Τηλέμαχος Μούσας (θέρεμιν, ηλεκτρικό πριόνι, κιθάρα) έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης στο Agostini Music School και στο Ωδείο Φ. Νάκας από όπου πήρε υποτροφία για το Berklee College of Music. Το 2001 δημιούργησε το «Τηλέμαχος Μούσας quartet». Έχει συνεργαστεί με τους : Damo Suzuki, Blaine L. Reininger, Σαβίνα Γιαννάτου, Pamelia Kurstin, Γεωργία Συλλαίου, Lena Norin, Θάνο Ανεστόπουλο, Michel Hatzigeorgiou, Julia Kent, Missirli Ahmet, Μra Oma, Δημήτρη "Χαΐνη" Αποστολάκη, Μαρία Βουμβάκη, Φένια Παπαδόδημα, Δ. Καμαρωτό, και άλλους μουσικούς.

Έχει συμπράξει επί σκηνής με καλλιτέχνες όπως οι Chico Freeman, Sheila Jordan, Jerome Rothenberg, Δημοσθένη Αγραφιώτη, Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη και έχει ανοίξει συναυλίες των Anouar Brahem, Nouvele Vague, Brendan Perry (Dead Can Dance), Ozric Tendaclesκ.α. Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν : "Richard II", σκην. Έ. Παπακωνσταντίνου, 2014, "Adio Adio Amore"(αποσπάσματα μουσικής), χορογραφία του Δ. Κόκκινου, 2013, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, "D.OPA." χορογραφία Π. Απέργη, Les Hivernales Festival 2013, Avignon Γαλλία, "Δέρμα", σκην. Έ. Παπακωνσταντίνου, 2013, κ.α.

Μέσα στο 2017 κυκλοφόρησε το νέο του cd με τίτλο “Dreamtime” με το ”Τilemachos Moussas Trio.” Ζει στην Αθήνα και εργάζεται και ως εκπαιδευτικός στην Ειδική Αγωγή.

*Το αφιέρωμα διοργανώνει η New Star Art.

Το Αλκυονίς βρίσκεται στην οδό Ιουλιανού 42 κοντά στην πλατεία Βικτωρίας, στην Αθήνα.